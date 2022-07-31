Що потрібно зробити з помідорами у серпні, щоб отримати добрий урожай: процедури, про які не варто забувати

Торішнього серпня потрібно обов’язково виконати кілька дій.

Щоб виростити смачні та соковиті помідори, недостатньо виростити розсаду та пересадити її в ґрунт. Хороший урожай томатів буде лише у тих городників, які постійно доглядають свій город і рослини.

Серпень — це особливий місяць для всіх дачників, адже в цей час рослини потребують особливого догляду. Однак багато дачників забувають про деякі важливі процедури і в результаті втрачають свій урожай, пише belnovosti.

Як доглядати томати в серпні

Видалити пасинки — надлишок пагонів заважає томатам повноцінно розвиватися та вчасно дозрівати.

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Видалити верхню частину культури – процедура, яка значно збільшує шанси, що помідори швидше дозріють. Однак важливо, щоб над верхнім пензлем знаходилося хоча б пару листочків.

Захистити від хвороб — не варто забувати і про обробку кущів засобами проти небезпечних недуг.

Захистити від шкідників обов’язково потрібно внести розчини проти шкідників: кліщів, колорадських жуків та інших комах.

Підгодувати рослину — і, звичайно ж, добрива. Щоб помідори добре плодили, їм потрібні поживні речовини, що містять калійні та фосфорні компоненти.

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