Укр

"Спасибо, на 5 месяце войны уже не надо": украинцы высмеяли Скриптонита за высказывание о войне

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Скриптонит Новость обновлена 31 июля 2022, 10:46
Скриптонит

Репер решил почтить память "людей, гибнущих в Украине".

Известный рэпер из Казахстана Адиль Жалелов, более известный как Скриптонин, который также очень популярен на территории россии, в отличие от своего земляка, комика Нурлана Сабурова, не побоялся публично высказаться о войне в Украине, хоть и сделал это на 5 месяц противостояния украинцев рф.

Свое выступление в Алматы музыкант решил начать с минуты молчания в память о жертвах январских событий в Казахстане и в память о погибших в Украине, сообщает Tengrinews.kz. Отметим, что ролик с этим моментом с концерта разлетелся в сети и за сутки набрал почти 1 миллион просмотров.

"Я бы хотел начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о людях, гибнущих в Украине", — сказал рэп-артист, после чего зал взорвался аплодисментами.

Однако реакция украинцев оказалась не такой радостной, как у зрителей в зале. В комментариях под роликом в TikTok пользователи из Украины оставляют не совсем лестные отзывы, а также задаются вопросом каких именно людей "гибнущих в Украине" он решил почтить, ведь именно об украинцах сказано не было.

Реакция украинцев на поступок Скриптонита
Реакция украинцев на поступок Скриптонита
Реакция украинцев на поступок Скриптонита
Реакция украинцев на поступок Скриптонита
Реакция украинцев на поступок Скриптонита

Напомним, что Скриптонит близкий друг известного российского комика Нурлана Сабурова, который ранее попытался обернуть в шутку перфоманс женщины, пытающейся обратить внимание на убийства и изнасилования мирных украинцев, чем нарвался на отмену концертного тура в Америке.

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#Рэпер #Скриптонит