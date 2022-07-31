"Спасибо, на 5 месяце войны уже не надо": украинцы высмеяли Скриптонита за высказывание о войне

Репер решил почтить память "людей, гибнущих в Украине".

Известный рэпер из Казахстана Адиль Жалелов, более известный как Скриптонин, который также очень популярен на территории россии, в отличие от своего земляка, комика Нурлана Сабурова, не побоялся публично высказаться о войне в Украине, хоть и сделал это на 5 месяц противостояния украинцев рф.

Свое выступление в Алматы музыкант решил начать с минуты молчания в память о жертвах январских событий в Казахстане и в память о погибших в Украине, сообщает Tengrinews.kz. Отметим, что ролик с этим моментом с концерта разлетелся в сети и за сутки набрал почти 1 миллион просмотров.

"Я бы хотел начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о людях, гибнущих в Украине", — сказал рэп-артист, после чего зал взорвался аплодисментами.

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Однако реакция украинцев оказалась не такой радостной, как у зрителей в зале. В комментариях под роликом в TikTok пользователи из Украины оставляют не совсем лестные отзывы, а также задаются вопросом каких именно людей "гибнущих в Украине" он решил почтить, ведь именно об украинцах сказано не было.

Напомним, что Скриптонит близкий друг известного российского комика Нурлана Сабурова, который ранее попытался обернуть в шутку перфоманс женщины, пытающейся обратить внимание на убийства и изнасилования мирных украинцев, чем нарвался на отмену концертного тура в Америке.