"Дякую, на 5 місяці війни вже не треба": українці висміяли Скриптоніта за висловлювання про війну

Репер вирішив вшанувати пам’ять "людей, які гинуть в Україні".

Відомий репер із Казахстану Аділь Жалелов, більш відомий як Скриптонін, який також дуже популярний на території росії, на відміну від свого земляка, коміка Нурлана Сабурова, не побоявся публічно висловитися про війну в Україні, хоч і зробив це на 5-й місяць протистояння українців проти рф.

Свій виступ в Алмати музикант вирішив розпочати з хвилини мовчання на згадку про жертви січневих подій у Казахстані та на згадку про загиблих в Україні, повідомляє Tengrinews.kz. Зазначимо, що ролик із цим моментом з концерту розлетівся в мережі та за добу набрав майже 1 мільйон переглядів.

"Я б хотів почати концерт із хвилини мовчання на згадку про загиблих під час січневих подій та на згадку про людей, які гинуть в Україні ", — сказав реп-артист, після чого зала вибухнула оплесками.

Читайте також: Категорія Lifestyle Російський комік став антигероєм карикатури через образливий "жарт" про українку Спроби посміятися над горем українців обернулися для артиста не найкращим чином

Проте реакція українців виявилася не такою радісною, як у глядачів у залі. У коментарях під роликом у TikTok користувачі з України залишають не зовсім втішні відгуки, а також запитують яких саме людей, які "гинуть в Україні", він вирішив вшанувати, адже саме про українців сказано не було.

Нагадаємо, що Скриптоніт близький друг відомого російського коміка Нурлана Сабурова, який раніше спробував обернути жартома перфоманс жінки, яка намагається звернути увагу на вбивства та зґвалтування мирних українців, чим нарвався на скасування концертного туру в Америці.