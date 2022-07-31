Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: одних ждут ссоры, а других - ошеломительный успех
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В начале августа многие добьются успехов в делах
Первая неделя августа многим принесет испытания, однако они откроют возможность для самосовершенствования и новых достижений.
Так говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" приготовил на неделю с 1 по 7 августа включительно для всех знаков Зодиака.
И расшифровываем их для каждого знака:
Овен — Император
Ближайшая неделя принесет Вам реализацию в какой-то из сфер жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — в ближайшие дни удача будет на Вашей стороне.
Телец — Солнце
Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. В первую неделю августа Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новое, изменить имидж или прическу.
Близнецы — перевернутая Двойка кубков
В отношении с кем-то близким в начале августа у Вас один может оказаться в позиции дающего, а второй, — принимающего, что вызовет конфликты и ссоры. Постарайтесь, чтобы негатив не затмил в Вас теплые чувства к близким.
Рак — перевернутая Девятка кубков
В следующую неделю Вам будет очень тяжело добиться поставленных целей. Будет казаться, что вот успех уже близок, но постоянно что-то будет его откладывать. Могут возникнуть долги и проблемы с деньгами.
Лев — перевернутая Восьмерка мечей
Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.
Дева — Паж пентаклей
В течение следующей недели Вы будете "в ресурсе" учиться чему-то новому и делать выводы из прежних ошибок. Не упустите возможность. Также в ближайшие дни в Вашей жизни может объявиться темноволосый юноша, может быть даже военный.
Весы — Десятка жезлов
Эта карта — Владыка великой силы. Она говорит, что в начале августа Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.
Скорпион — перевернутый Маг
Это карта непоследовательности и беспорядка. Она предупреждает, что в первую неделю августа либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.
Стрелец — перевернутая Королева мечей
В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, ближайшие дни могут преподнести малоприятные сюрпризы.
Козерог — перевернутая Девятка мечей
Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.
Водолей — перевернутая Луна
В этом положении карта обещает, что в ближайшие дни у Вас появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.
Рыбы — Король мечей
Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она описывает разностороннего, умного и проницательного человека, который уверенно достигает своих целей и помогает другим советами. В ближайшую неделю судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца лета.