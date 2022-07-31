Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: на одних чекають сварки, а інших — приголомшливий успіх
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На початку серпня багато хто досягне успіхів у справах
Перший тиждень серпня багатьом принесе випробування, проте вони відкриють можливість самовдосконалення та нових досягнень.
Так говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував на тиждень із 1 по 7 серпня включно для всіх знаків Зодіаку.
І розшифровуємо їх для кожного знака:
Овен — Імператор
Найближчий тиждень принесе Вам реалізацію в одній із сфер життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — найближчим часом удача буде на Вашій стороні.
Телець — Сонце
Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. У перший тиждень серпня Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому не відмовляйте собі в задоволенні спробувати щось нове, змінити імідж чи зачіску.
Близнюки — перевернута Двійка кубків
У стосунках з кимось близьким на початку серпня у Вас один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — того, хто приймає, що викличе конфлікти та сварки. Постарайтеся, щоб негатив не затьмарив теплі почуття до близьких.
Рак — перевернута Дев’ятка кубків
Наступного тижня Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Здаватиметься, що успіх вже близький, але постійно щось його відкладатиме. Можуть виникнути борги та проблеми з грошима.
Лев – перевернута Вісімка мечів
Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.
Діва — Паж пентаклів
Протягом наступного тижня Ви будете "в ресурсі" вчитися чогось нового і робити висновки з колишніх помилок. Не проґавте можливість. Також найближчими днями у Вашому житті може з’явитися темноволосий юнак, можливо навіть військовий.
Терези — Десятка жезлів
Ця карта — Владика великої сили. Вона каже, що на початку серпня Ви можете зіткнутися із якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.
Скорпіон — перевернутий Маг
Це карта непослідовності та хаосу. Вона попереджає, що в перший тиждень серпня або у Вас буде безладдя у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.
Стрілець — перевернута Королева мечів
У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, проте це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, найближчі дні можуть піднести неприємні сюрпризи.
Козеріг — перевернута Дев’ятка мечів
Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.
Водолій — перевернутий Місяць
У цьому положенні карта обіцяє, що найближчими днями у Вас з’явиться проблиск у кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.
Риби — Король мечів
Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона описує різнобічну, розумну і проникливу людину, яка впевнено досягає своїх цілей і допомагає іншим порадами. Найближчого тижня доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа.