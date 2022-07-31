Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: на одних чекають сварки, а інших — приголомшливий успіх

На початку серпня багато хто досягне успіхів у справах

Перший тиждень серпня багатьом принесе випробування, проте вони відкриють можливість самовдосконалення та нових досягнень.

Так говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував на тиждень із 1 по 7 серпня включно для всіх знаків Зодіаку.

Ось які карти випали цього тижня

І розшифровуємо їх для кожного знака:

Овен — Імператор

Найближчий тиждень принесе Вам реалізацію в одній із сфер життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — найближчим часом удача буде на Вашій стороні.

Телець — Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. У перший тиждень серпня Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому не відмовляйте собі в задоволенні спробувати щось нове, змінити імідж чи зачіску.

Близнюки — перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким на початку серпня у Вас один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — того, хто приймає, що викличе конфлікти та сварки. Постарайтеся, щоб негатив не затьмарив теплі почуття до близьких.

Рак — перевернута Дев’ятка кубків

Наступного тижня Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Здаватиметься, що успіх вже близький, але постійно щось його відкладатиме. Можуть виникнути борги та проблеми з грошима.

Лев – перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Діва — Паж пентаклів

Протягом наступного тижня Ви будете "в ресурсі" вчитися чогось нового і робити висновки з колишніх помилок. Не проґавте можливість. Також найближчими днями у Вашому житті може з’явитися темноволосий юнак, можливо навіть військовий.

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Терези — Десятка жезлів

Ця карта — Владика великої сили. Вона каже, що на початку серпня Ви можете зіткнутися із якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Скорпіон — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та хаосу. Вона попереджає, що в перший тиждень серпня або у Вас буде безладдя у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Стрілець — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, проте це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, найближчі дні можуть піднести неприємні сюрпризи.

Козеріг — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Водолій — перевернутий Місяць

У цьому положенні карта обіцяє, що найближчими днями у Вас з’явиться проблиск у кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Риби — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона описує різнобічну, розумну і проникливу людину, яка впевнено досягає своїх цілей і допомагає іншим порадами. Найближчого тижня доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа.