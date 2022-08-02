Таропрогноз на 3 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Среда – отличный день для отдыха с семьей и примирения
В среду, 3 августа, у многих лень ознаменуется приятными событиями и времяпрепровождением.
Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:
Посмотрите, какая карта там была:
Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:
Перевернутая Луна
В этом положении карта обещает, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.
Королева кубков
Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Постарайтесь в среду посвятить время родным и близким, заняться творчеством, поберечь нервы и не воспринимать ничего близко к сердцу.
Тройка кубков
Еще эта карта называется Владыка изобилия, и предвещает счастливое окончание чего-то. Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.
Также "Телеграф" ранее публиковал любовный прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на август.