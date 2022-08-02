Таропрогноз на 3 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Среда – отличный день для отдыха с семьей и примирения

В среду, 3 августа, у многих лень ознаменуется приятными событиями и времяпрепровождением.

Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутая Луна, Королева кубков, Тройка кубков

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутая Луна

В этом положении карта обещает, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Постарайтесь в среду посвятить время родным и близким, заняться творчеством, поберечь нервы и не воспринимать ничего близко к сердцу.

Тройка кубков

Еще эта карта называется Владыка изобилия, и предвещает счастливое окончание чего-то. Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

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