Таропрогноз на 3 серпня 2022: виберіть картку і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Середа – чудовий день для відпочинку з сім’єю та примирення
У середу, 3 серпня, у багатьох лінощі ознаменується приємними подіями та чудовим проведенням часу.
Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Перевернутий Місяць
У цьому положенні карта обіцяє, що з’явиться проблиск у кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.
Королева кубків
Це чуттєва, ранима і емоційна королева, яка цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Постарайтеся у середу присвятити час рідним та близьким, зайнятися творчістю, поберегти нерви та не сприймати нічого близько до серця.
Трійка кубків
Ще ця карта називається Владика достатку, і віщує щасливе закінчення чогось. Якщо Ви хворіли, то підете на виправлення, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.
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