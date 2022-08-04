Какие растения нельзя подкармливать древесной золой: принесет больше вреда, чем пользы

Это очень хорошее удобрение, однако не всегда.

Древесная зола – это очень простое и доступное, и в то же время эффективное экологичное калийное и фосфорное удобрение, которое особенно хорошо подходит для кислых, а также нейтральных почв. К примеру, это отличная подкормка для моркови. Однако его применение пойдет на пользу не всем растениям.

Как сообщает prostoway, существуют те культуры, которым это удобрение принесет больше вреда, чем пользы. Даже несмотря на большое количество преимуществ, подкормка пеплом этих растений только угнетает их.

Какие растения "не любят" древесную золу

Несмотря на то, что это удобрение улучшает структуру и характеристики почвы и снижает ее кислотность, а также повышает иммунитет растений, эти растения наоборот не любят щелочную почву. Поэтому внесение древесной золы для них будет убийственным. Возможно угнетение роста и развития.

Из овощных культур пеплом нельзя подкармливать:

арбуз;

редис;

щавель.

Также нельзя подкармливать золой и некоторые цветы:

лаванда;

шалфей;

календула;

калла;

примула;

традесканция висячая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удобрять золой капусту.