Які рослини не можна підгодовувати деревною золою: принесе більше шкоди, ніж користі

Це дуже хороше добриво, проте не завжди.

Деревна зола – це дуже просте та доступне, і водночас ефективне екологічне калійне та фосфорне добриво, яке особливо добре підходить для кислих, а також нейтральних ґрунтів. Наприклад, це чудове підживлення для моркви. Однак його застосування піде на користь не всім рослинам.

Існують ті культури, яким це добриво принесе більше шкоди, ніж користі. Навіть попри велику кількість переваг, підживлення попелом цих рослин лише пригнічує їх.

Які рослини "не люблять" деревну золу

Попри те, що це добриво покращує структуру та характеристики ґрунту та знижує його кислотність, а також підвищує імунітет рослин, ці рослини навпаки не люблять лужний ґрунт. Тому внесення деревної золи для них буде вбивчим. Можливе пригнічення зростання та розвитку.

З овочевих культур попелом не можна підгодовувати:

кавун;

редис;

щавель.

Також не можна підгодовувати золою та деякі квіти:

лаванда;

шавлія;

календула;

калла;

примула;

традесканція висяча.

Раніше "Телеграф" розповідав, як удобрювати золою капусту.