Как ухаживать за огурцами, чтобы они не желтели и не скручивались: секрет дачников

Правильная подкормка для огурцов поможет вырастить красивые, ровные и зеленые плоды

Каждый дачник стремится получить богатый и качественный урожай. Ранее мы делились секретами, чем подкармливать огурцы, чтобы они быстрее росли. Но количество – не главная цель, ведь важен еще и внешний вид полученных плодов.

Аккуратные, ровные, аппетитные огурчики, как на подбор – гордость садовода. Такие не стыдно подать к столу и удобно консервировать на зиму. Но иногда бывает, что в процессе созревания огурцы теряют форму и цвет, деформируются, покрываются пятнами. Это происходит из-за неправильного ухода и недостатка полезных веществ.

"Телеграф" поделится с вами секретами, как ухаживать за огурцами, чтобы они не желтели и не скручивались.

Дефицит калия

Часто растениям не хватает калия. Явным признаком является желтоватый оттенок и искривленная форма плодов, напоминающая грушу, а листья светлеют и загибаются вниз.

Чтобы исправить ситуацию, обработайте огурцы раствором калийной соли из расчета 30 г на 10 л воды, а через пять дней обильно полейте почву и посыпьте сернокислым калием – 50 г вещества на 1 кв. м.

Дефицит азота

О нехватке азота в почве говорит светлый цвет огурцов и заметное сужение плодов со стороны цветка – они становятся похожими по форме на морковку. При этом стебли истончаются и деревенеют, а листья светлеют.

Решить проблему можно несколькими способами, но имейте в виду, что восполнять дефицит азота в огороде следует аккуратно, иначе он может привести к осыпанию завязей.

Опрыскайте огурцы раствором мочевины из расчета 5 г на 1 л воды, а через пять дней внесите в грунт аммиачную селитру – 30 г на 1 кв. м.

Перед тем, как поливать огурцы, сделайте раствор аммиачной селитры из расчета 3 ст. ложки на 10 л воды.

Используйте органические удобрения: сделайте травяной настой или раствор коровяка в пропорции 1:10.

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