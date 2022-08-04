Як доглядати огірки, щоб вони не жовтіли і не скручувалися: секрет дачників

Правильне підживлення для огірків допоможе виростити красиві, рівні та зелені плоди

Кожен дачник прагне отримати багатий та якісний урожай. Раніше ми ділилися секретами, чим підгодовувати огірки, щоб вони швидше росли. Але кількість – не головна мета, адже важливим є ще й зовнішній вигляд отриманих плодів.

Акуратні, рівні, апетитні огірочки, як на підбір – гордість садівника. Такі не соромно подати до столу та зручно консервувати на зиму. Але іноді буває, що в процесі дозрівання огірки втрачають форму та колір, деформуються, покриваються плямами. Це відбувається через неправильний догляд та нестачу корисних речовин.

"Телеграф" поділиться з вами секретами, як доглядати огірки, щоб вони не жовтіли і не скручувалися.

Дефіцит калію

Часто рослинам не вистачає калію. Явною ознакою є жовтуватий відтінок і викривлена форма плодів, що нагадує грушу, а листя світлішає і загинається вниз.

Щоб виправити ситуацію, обробіть огірки розчином калійної солі з розрахунку 30 г на 10 л води, а через п’ять днів рясно полийте ґрунт і посипте сірчанокислим калієм – 50 г речовини на 1 кв. м.

Дефіцит азоту

Про нестачу азоту в ґрунті говорить світлий колір огірків і помітне звуження плодів з боку квітки – вони стають схожими формою на моркву. При цьому стебла стоншуються і деревніють, а листя світлішає.

Розв'язати проблему можна декількома способами, але майте на увазі, що заповнювати дефіцит азоту на городі слід акуратно, інакше він може призвести до обсипання зав’язей.

Обприскуйте огірки розчином сечовини з розрахунку 5 г на 1 л води, а через п’ять днів внесіть у ґрунт аміачну селітру – 30 г на 1 кв. м.

Перед тим як поливати огірки, зробіть розчин аміачної селітри з розрахунку 3 ст. ложки на 10 літрів води.

Використовуйте органічні добрива: зробіть трав’яний настій чи розчин коров’яку у пропорції 1:10.

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