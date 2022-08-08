Зачем поливать капусту валерьянкой: хитрость опытных дачников

Благодаря этому лекарству можно вырастить хороший урожай капусты.

Перед тем как идти на огород, чтобы заняться удобрением капусты, а также ее обработкой от различных вредителей, обязательно прихватите с собой валерьянку. Нет, не для того, чтобы не нервничать от большого количества работы, просто это лекарство — отличный помощник в борьбе против всех непрошенных гостей, которые хотят съесть ваш урожай. Кстати, с этой проблемой также может справиться и баночка варенья.

Как сообщает prostoway, не каждый дачник знает об этом простой способе, благодаря которому можно вывести из участка насекомых, не тратя при этом много сил и других ресурсов. Однако опытные огородники активно им пользуются и поливают капусту валерьянкой.

Как избавиться от вредителей на капусте с помощью валерьянки

Резкий запах валерианы отпугивает вредителей, которые не захотят полакомиться капустными листьями и продолжить свой род, отложив личинки прямо на растениях. Поэтому такое средство и отличается своей эффективностью, а также абсолютной безвредностью для человека.

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Для приготовления раствора, который "успокоит" и прогонит с капусты жуков, бабочек и гусениц, достаточно растворить 25 мл валерьянки в 3 литрах теплой воды. Чтобы усилить эффект, можно добавив мыльный раствор, чтобы препарат задержался на капусте подольше. Опрыскивать полученным средством грядки желательно в безветренный день, выбрав для этого утреннее или вечернее время.

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