Навіщо поливати капусту валеріаною: хитрість досвідчених дачників

Завдяки цим лікам можна виростити гарний урожай капусти.

Перед тим як йти на город, щоб зайнятися підживленням капусти, а також її обробкою від різних шкідників, обов’язково прихопіть валеріанку. Ні, не для того, щоб не нервувати від великої кількості роботи, просто ці ліки — чудовий помічник у боротьбі проти всіх непроханих гостей, які хочуть з’їсти ваш урожай. До речі, з цією проблемою також може впоратися баночка варення.

Як повідомляє prostoway, не кожен дачник знає про цей простий спосіб, завдяки якому можна вивести з ділянки комах, не витрачаючи при цьому багато сил та інших ресурсів. Однак досвідчені городники активно ним користуються та поливають капусту валеріаною.

Як позбутися шкідників на капусті за допомогою валеріанки

Різкий запах валеріани відлякує шкідників, які не захочуть поласувати капустяним листям і продовжити свій рід, відклавши личинки прямо на рослинах. Тому такий засіб відрізняється своєю ефективністю, а також абсолютною нешкідливістю для людини.

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Для приготування розчину, який "заспокоїть" і прожене з капусти жуків, метеликів та гусениць, достатньо розчинити 25 мл валеріанки в 3 літрах теплої води. Щоб посилити ефект, можна додати мильний розчин, щоб препарат затримався на капусті довше. Обприскувати отриманим засобом грядки бажано в безвітряний день, вибравши для цього ранковий або вечірній час.

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