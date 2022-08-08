Таропрогноз на 9 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Для некоторых пришла пора забыть о прошлых ссорах и обидах

Во вторник, 9 августа, у многих выдастся невероятно хороший день с массой возможностей, однако некоторые наоборот будут склонны к агрессии.

Во всяком случае так говорит расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — Король Кубков, Влюбленные, перевернутая Сила

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Король Кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают.

Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Влюбленные

Эта карта говорит, что во вторник Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет в любви в августе.