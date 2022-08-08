Таропрогноз на 9 серпня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Для деяких настав час забути про минулі сварки та образи
У вівторок, 9 серпня, у багатьох видасться неймовірно гарний день із масою можливостей, проте деякі, навпаки, будуть схильні до агресії.
У всякому разі, так говорить розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Король Кубків
Це надзвичайно хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають.
Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.
Закохані
Ця карта каже, що у вівторок Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Настав час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким Ви у сварці.
Перевернута Сила
У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими будете раді зробити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні в серпні.