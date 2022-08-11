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Таропрогноз на 12 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день августа
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день августа

Некоторых ждут приятные неожиданности

В пятницу, 12 августа, у многих наконец могут отступить проблемы и появиться что-то светлое и хорошее в жизни.

Во всяком случае, так говорит расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутый Король пентаклей, Паж жезлов и перевернутая Десятка мечей
Слева направо — перевернутый Король пентаклей, Паж жезлов и перевернутая Десятка мечей

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в эту пятницу, посвятите время отдыху и хобби.

Паж жезлов

В пятницу Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, кого может ждать разрыв в любовных отношениях по картам Таро до конца лета.

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