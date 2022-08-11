Таропрогноз на 12 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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Некоторых ждут приятные неожиданности
В пятницу, 12 августа, у многих наконец могут отступить проблемы и появиться что-то светлое и хорошее в жизни.
Во всяком случае, так говорит расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Посмотрите, какая карта там была:
Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:
Перевернутый Король пентаклей
В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в эту пятницу, посвятите время отдыху и хобби.
Паж жезлов
В пятницу Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.
Перевернутая Десятка мечей
В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад, кого может ждать разрыв в любовных отношениях по картам Таро до конца лета.