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Таропрогноз на 12 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дванадцятий день серпня
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дванадцятий день серпня

На деяких чекають приємні несподіванки

У п’ятницю, 12 серпня, у багатьох нарешті можуть відступити проблеми та з’явитися щось світле та гарне у житті.

Принаймні так говорить розклад по картах Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернутий Король пентаклів, Паж жезлів і перевернута Десятка мечів
Зліва направо — перевернутий Король пентаклів, Паж жезлів і перевернута Десятка мечів

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не переробляйте цієї п’ятниці, присвятіть час відпочинку та хобі.

Паж жезлів

У п’ятницю Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, на кого може чекати розрив у любовних відносинах за картами Таро до кінця літа.

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