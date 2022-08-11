Таропрогноз на 12 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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На деяких чекають приємні несподіванки
У п’ятницю, 12 серпня, у багатьох нарешті можуть відступити проблеми та з’явитися щось світле та гарне у житті.
Принаймні так говорить розклад по картах Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Перевернутий Король пентаклів
У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не переробляйте цієї п’ятниці, присвятіть час відпочинку та хобі.
Паж жезлів
У п’ятницю Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.
Перевернута Десятка мечів
У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад, на кого може чекати розрив у любовних відносинах за картами Таро до кінця літа.