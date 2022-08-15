Таропрогноз на 16 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Вторник многим принесет радость и счастливые моменты

Вторник, 16 августа, станет неожиданно приятным для большинства, однако некоторым придется пройти внутренние трансформации, которые часто бывают болезненны.

Об этом можно судить по раскладу Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — Десятка мечей, Король кубков, Шестерка кубков

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Десятка мечей

Эта карта — Владыка великой гибели. Во вторник какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что 16 августа Вы повстречаете кого-то особенного.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака по картам Таро на этой неделе.