Зачем оставлять сорняки на огороде после прополки: скрытая польза

Есть как минимум две причины, почему нельзя выбрасывать сорванные сорняки с огорода.

Сорняки для дачников — одни из самых злейших "врагов", потому что, первое, отнимают у посаженых растений полезные вещества и воду, ну и второе, отнимают у огородников все силы и энергию. Однако без прополки добиться хорошего урожая невозможно. Что же делать с сорняками после уборки с огорода?

Многие считают, что сорняки нужно просто выбросить или уничтожить, пишет prostoway. Однако это не совсем так, ведь им можно найти другое применение.

Что делать с сорняками на огороде

Всю вырванную зелень можно и нужно просто оставить на грядке. Сначала сорняки будут защищать почву от прямых солнечных лучей и от потери влаги, а после, когда начнут гнить, станут хорошим удобрением. От них в землю будут поступать полезные питательные вещества, которые будут способствовать быстрому развитию огородных культур.

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