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Яблоки гниют на дереве: как спасти урожай

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Если вовремя не предпринять соответствующие меры, то можно лишится урожая
Если вовремя не предпринять соответствующие меры, то можно лишится урожая

Почему яблоки портятся прямо на ветках и что с этим делать.

Еще не созрели, а уже почернели. Такую проблему с яблоками наблюдают многие дачники на своих деревьях. Она может быть связана с различными факторами, начиная от нехватки важных питательных веществ и заканчивая нашествием насекомых-вредителей.

Однако главная беда, из-за которой яблоки преждевременно гниют и падают с деревьев, является опасная грибковая инфекция – монилиоз. Что же это за заболевание, и как с ним бороться? Читайте ответы в статье "Телеграф".

Что значит монолиоз

Монилиоз, который также называется плодовой гнилью – достаточно опасное заболевание садовых деревьев. Оно вызывается аскомицетом Monilia, быстро распространяется и легко поражает соседние растения. Причем, кроме семечковых яблонь, груш и айвы, монилиоз поражает также косточковые деревья.

Его симптомы очевидны: темные пятнышки на яблоках постепенно увеличиваются, а затем сливаются в одно большое бурое пятно с мелкими белыми спорами. Далее плоды становятся мягкими, гниют изнутри, опадают или полностью засыхают на ветках.

Как бороться с монолиозом яблонь

Профилактика плодовой гнили включает:

  • посадку яблонь на хорошо проветриваемых местах;
  • своевременная санитарная обрезка веток;
  • уход за приствольными кругами и регулярное перекапывание почвы;
  • уборка и сжигание опавших листьев и пораженной падалицы.

Если при соблюдении правил агротехники монилиоза избежать не удалось, придется воспользоваться химикатами-фунгицидами.

  • В начале весны нужно опрыскивать яблони медьсодержащими препаратами, к примеру, 3%-ной бордоской жидкостью из расчета 2 л раствора на одно дерево.
  • За 3-4 дня до начала цветения яблони нужно опрыскать 1%-м раствором бордоской жидкости.
  • За месяц до уборки урожая опрыскивают деревья раствором йода из расчета: 10 мл йода на 10 л воды.
  • Осенью после сбора урожая сад обрабатывают раствором медного купороса в пропорции 100 г на 10 л воды, расходуя 2-3 л жидкости на дерево.

Ранее "Телеграф" рассказывал о действенной подкормке, которая позволяет заметно повысить урожайность яблони.

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