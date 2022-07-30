Как избавиться от сорняков на огороде без химии: средство есть в каждом доме

Сорняки – это достаточно распространенная проблема, которая "мучит" всех огородников.

Помимо различных вредителей, типа колорадского жука, о народном средстве из подручных "материалов" против которого мы писали ранее, вашему урожаю также угрожают и сорняки. А все потому, что они забирают нужные и полезные вещества и влагу себе, оставляя культурные растения голодать.

Чтобы не навредить урожаю, многие огородники используют народные средства, ведь использовать химические препараты не всегда безопасно, пишет prostoway. Для того чтобы обезопасить и себя и овощи можно, и даже нужно, использовать более щадящие средства, одно из которых, кстати, можно найти на своей кухне.

Как избавиться от сорняков народными методами

Одним из лучших народных методов борьбы с нежелательными растениями является применение уксуса. Такое средство принесет меньше вреда, и при этом поможет эффективно избавиться от проблемы. Чтобы борьба с сорняками была еще более эффективна, в некоторых случаях уксус смешивают с солью. Такая смесь ускоряет увядание сорняков.

Стоит отметить, что механизм их действия очень похож с гербицидами:

Попадая на листья, уксус выжигает мембраны клеток, что приводит к постепенному высыханию растения.

Также уксус способен остановить фотосинтез, из-за чего трава быстрее погибает.

И еще один плюс — уксус поражает также и корневую систему, что улучшает эффективность борьбы с сорняками.

Однако также стоит добавить, что соль отлично подойдет для устранения сорняков у забора или на садовых дорожках, однако ее не стоит использовать на грядках. При поливе или после дождя соль останется в земле, что может навредить и культурным растениям. А используя уксус, желательно производить точечное опрыскивание, чтобы не повредить листья овощных растений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.