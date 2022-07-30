Як позбавитися бур’янів на городі без хімії: засіб є в кожному домі

Бур’яни – це досить поширена проблема, яка "мучить" усіх городників.

Крім різних шкідників, типу колорадського жука, про народний засіб із підручних "матеріалів" проти якого ми писали раніше, вашому врожаю також загрожують і бур’яни. А все тому, що вони забирають потрібні та корисні речовини та вологу собі, залишаючи культурні рослини голодувати.

Щоб не нашкодити врожаю, багато городників використовують народні засоби, адже використовувати хімічні препарати не завжди безпечно, пише prostoway. Для того, щоб убезпечити і себе і овочі можна, і навіть потрібно, використовувати більш щадні засоби, один з яких, до речі, можна знайти на своїй кухні.

Як позбутися бур’янів народними методами

Одним із найкращих народних методів боротьби з небажаними рослинами є застосування оцту. Такий засіб принесе менше шкоди, і при цьому допоможе ефективно позбутися проблеми. Щоб боротьба з бур’янами була ще ефективніша, у деяких випадках оцет змішують із сіллю. Така суміш прискорює в’янення бур’янів.

Варто зазначити, що механізм їхньої дії дуже схожий на гербіциди:

Потрапляючи на листя, оцет випалює мембрани клітин, що призводить до поступового висихання рослини.

Також оцет здатний зупинити фотосинтез, через що трава швидше гине.

І ще один плюс — оцет вражає також кореневу систему, що покращує ефективність боротьби з бур’янами.

Однак також варто додати, що сіль відмінно підійде для усунення бур’янів біля паркану або на доріжках, проте її не варто використовувати на грядках. При поливі чи після дощу сіль залишиться у землі, що може зашкодити і культурним рослинам. А використовуючи оцет, бажано робити точкове обприскування, щоб не пошкодити листя овочевих рослин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.