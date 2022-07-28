Чи потрібно труїти колорадських жуків під час і після цвітіння картоплі: багато городників про це не знають

Щоб вплинути на кількість шкідників, після збирання картоплі можна посіяти календулу.

"Головний" ворог усіх городників — це колорадський жук, адже кожен дачник знає, що ця комаха здатна зжерти весь урожай картоплі, помідорів і капусти. Варто відзначити, що безліч різних засобів, які є в магазинах, не завжди ефективні, проте далі не піде мова.

Багато городників продовжують цькувати картоплю навіть, коли вона цвіте. Однак, чи можна так робити? І як чинити зі шкідниками, коли картопля вже відцвіла, пише belnovosti.

Чи потрібно цькувати колорадських жуків під час та після цвітіння картоплі

Більшість городників припиняють хімічну обробку в пору цвітіння, щоб не порушити процес дозрівання та запилення квіток, адже в цей період і формуються бульби картоплі. А від цього залежить майбутній урожай.

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Справді, хімічної обробки краще в цей час позбутися, проте боротися з несподіваними гостями потрібно. Їх потрібно або збирати руками, або використати менш нешкідливі народні засоби.

А ось після цвітіння на жуків можна махнути рукою, адже врожай уже сформований, і вони ніяк на нього не вплинуть. Однак повністю "забивати" не потрібно, адже коли зійдуть холоди, то вони неодмінно повернуться.

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