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Чи потрібно поливати картоплю після цвітіння: хитрощі досвідчених дачників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Скільки разів потрібно поливати картоплю
Скільки разів потрібно поливати картоплю

Знаючи ці секрети, вам вдасться виростити великий урожай смачної картоплі.

Поява квіткових бутонів на картоплі говорить про те, що під землею вже починають формуватися бульби. А це означає, що культуру потрібно доглядати ще більше, щоб отримати хороший урожай. Правильне підживлення, а також своєчасний полив — це гарант гарного врожаю.

Протягом сезону картоплю потрібно обов’язково полити не менше чотирьох разів, і найвідповідальніший момент настає якраз наприкінці літа, пише belnovosti. Саме в цей час ця культура особливо потребує поливу. Як правильно поливати картоплю — читайте далі.

Скільки разів і як правильно поливати картоплю під час цвітіння

Після цвітіння картоплю потрібно поливати до 2 разів на тиждень, а якщо спекотна погода, то і до 3 разів. Також не зайвим буде попередньо розпушити ґрунт, а після поливу внести шар мульчі з перегною, скошеної трави, сидератів та соломи.

Варто зазначити, що після цвітіння частота поливу має залишитися такою самою, як і під час цвітіння. Однак при цьому потрібно збільшити об’єм води та під кожен кущ потрібно вносити по 1,5 відра води.

А коли бадилля почне в’янути, полив потрібно звести до мінімуму, але не рідше 1 раз на 10 днів. Під кожен кущ потрібно влити по 3 літри води. Після остаточного висихання бадилля, полив припиняють зовсім.

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