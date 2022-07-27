Чи потрібно поливати картоплю після цвітіння: хитрощі досвідчених дачників

Знаючи ці секрети, вам вдасться виростити великий урожай смачної картоплі.

Поява квіткових бутонів на картоплі говорить про те, що під землею вже починають формуватися бульби. А це означає, що культуру потрібно доглядати ще більше, щоб отримати хороший урожай. Правильне підживлення, а також своєчасний полив — це гарант гарного врожаю.

Протягом сезону картоплю потрібно обов’язково полити не менше чотирьох разів, і найвідповідальніший момент настає якраз наприкінці літа, пише belnovosti. Саме в цей час ця культура особливо потребує поливу. Як правильно поливати картоплю — читайте далі.

Скільки разів і як правильно поливати картоплю під час цвітіння

Після цвітіння картоплю потрібно поливати до 2 разів на тиждень, а якщо спекотна погода, то і до 3 разів. Також не зайвим буде попередньо розпушити ґрунт, а після поливу внести шар мульчі з перегною, скошеної трави, сидератів та соломи.

Варто зазначити, що після цвітіння частота поливу має залишитися такою самою, як і під час цвітіння. Однак при цьому потрібно збільшити об’єм води та під кожен кущ потрібно вносити по 1,5 відра води.

А коли бадилля почне в’янути, полив потрібно звести до мінімуму, але не рідше 1 раз на 10 днів. Під кожен кущ потрібно влити по 3 літри води. Після остаточного висихання бадилля, полив припиняють зовсім.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися колорадського жука.