Нужно ли поливать картошку после цветения: хитрости опытных дачников

Зная эти секреты, у вас получится вырастить большой урожай вкусного картофеля.

Появление цветочных бутонов на картошке говорит о том, что под землей уже начинают формироваться клубни. А это значит, что за культурой нужно ухаживать еще больше, чтобы получить хороший урожай. Правильная подкормка, а также своевременный полив — это гарант хорошего урожая.

В течение сезона картошку нужно обязательно полить не менее четырех раз, и самый ответственный момент наступает как раз в конце лета, пишет belnovosti. Именно в это время эта культура особенно сильно нуждается в поливе. Как правильно поливать картофель — читайте далее.

Сколько раз и как правильно поливать картошку во время цветения

После цветения картофель нужно поливать до 2 раз в неделю, а если погода жаркая, то и до 3 раз. Также не лишним будет предварительно взрыхлить почву, а после полива внести слой мульчи из перегноя, скошенной травы, сидератов и соломы.

Стоит отметить, что после цветения частота полива должна остаться той же, что и во время цветения. Однако при этом нужно увеличить объем воды и под каждый куст нужно вносить по 1,5 ведра воды.

А когда ботва начнет вянуть, полив нужно свести до минимума, но не реже 1 раз в 10 дней. Под каждый куст нужно влить по 3 литра воды. После окончательного высыхания ботвы, полив прекращают совсем.

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