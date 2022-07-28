Нужно ли травить колорадских жуков во время и после цветения картошки: многие огородники об этом не знают

Чтобы повлиять на численность вредителей, после уборки картошки можно посеять календулу.

"Главный" враг всех огородников — это колорадский жук, ведь каждый дачник знает, что это насекомое способно сожрать весь урожай картошки, помидор и капусты. Стоит отметить, что множество различных средств, которые есть в магазинах, не всегда эффективны, однако далее речь пойдет не об этом.

Многие огородники продолжают травить картошку даже, когда она цветет. Однако можно ли так делать? И как поступать с вредителями, когда картошка уже отцвела, пишет belnovosti.

Нужно ли травить колорадских жуков во время и после цветения картошки

Большинство огородников прекращают химическую обработку в пору цветения, чтобы не нарушить процесс созревания и опыления цветков, ведь в это период как раз и формируются клубни картошки. А от этого и зависит будущий урожай.

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Действительно, от химической обработки лучше в это время избавиться, однако бороться с нежданными гостями нужно. Их нужно либо собирать руками, либо использовать менее безвредные народные средства.

А вот после цветения на жуков можно махнуть рукой, ведь урожай уже сформирован, и они никак на него уже не повлияют. Однако полностью "забивать" не нужно, ведь когда сойдут холода, то они непременно вернутся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.