Почему с яблони осыпаются неспелые плоды: как сохранить свой урожай

Плодовые деревья также как и овощные культуры требуют защиты и особого ухода.

Чтобы получить хороший и большой урожай яблок недостаточно просто посадить деревья, и ждать, пока они начнут плодоносить. Бывает так, что даже когда яблоня облита плодами, урожая вы не получите, ведь они либо начинают гнить прям на ветках, о причинах чего мы писали ранее, или же плоды осыпаться еще несозревшими.

Если сорт яблок поздний, а фрукты падают еще с середины лета, то это явный знак, что дерево просит о помощи, пишет belnovosti. О самых распространенных причинах и способах, как с ними бороться — читайте далее.

Почему осыпаются неспелые яблоки

Первое — это полив. В засушливое лето, когда долго нет дождей, нужно самостоятельно поливать деревья. Чтобы проверить влажность грунта, нужно проверить насколько он сухой на глубине 20 см. Если земля после сжатия в кулаке рассыпается, значит, грунт пересушен и нужно срочно поливать деревья.

Второе — удобрение. Если вы подкармливали яблоню достаточно давно, то нужно это исправлять. Когда дерево плодоносит, лучше всего удобрить его фосфором и калием. Именно от этих элементов зависят количественно-качественные показатели урожая. Удобряют яблони поливом раствором суперфосфата, приготовленного из 20-25 граммов удобрения на 10 л воды, на один погонный метр приствольной зоны.

Если вы подкармливали яблоню достаточно давно, то нужно это исправлять. Когда дерево плодоносит, лучше всего удобрить его фосфором и калием. Именно от этих элементов зависят количественно-качественные показатели урожая. Удобряют яблони поливом раствором суперфосфата, приготовленного из 20-25 граммов удобрения на 10 л воды, на один погонный метр приствольной зоны. Третье — вредители. Виновницей опадания неспелых плодов может быть яблоневая плодожорка. В целях профилактики от этого вредителя, важно проводить обязательную обработку еще весной и в июле, а также после появления червоточин на яблоках. Последний вариант повторяют 2-3 раза.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения вредят урожаю яблок и груш, если их посадить рядом.