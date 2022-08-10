Чому з яблуні обсипаються незрілі плоди: як зберегти свій урожай

Плодові дерева також як і овочеві культури вимагають захисту та особливого догляду.

Щоб отримати хороший і великий урожай яблук, недостатньо просто посадити дерева, і чекати, поки вони почнуть плодити. Буває так, що навіть коли яблуня облита плодами, врожаю ви не отримаєте, адже вони або починають гнити прямо на гілках, про причини чого ми писали раніше, або плоди обсипатися ще незрілими.

Якщо сорт яблук пізній, а фрукти падають ще з середини літа, то це явний знак, що дерево просить допомоги, пише belnovosti. Про найпоширеніші причини та способи, як з ними боротися — читайте далі.

Чому обсипаються незрілі яблука

Перше – це полив. У посушливе літо, коли довго немає дощів, потрібно самостійно поливати дерева. Щоб перевірити вологість ґрунту, потрібно перевірити наскільки він сухий на глибині 20 см. Якщо земля після стиснення в кулаку розсипається, значить ґрунт пересушений і потрібно терміново поливати дерева.

Друге – добриво. Якщо ви підгодовували яблуню досить давно, потрібно це виправляти. Коли дерево плодити, найкраще удобрити його фосфором та калієм. Саме цих елементів залежать кількісно-якісні показники врожаю. Удобрюють яблуні поливом розчином суперфосфату, приготовленого з 20-25 г добрива на 10 л води, на один погонний метр приствольної зони.

Якщо ви підгодовували яблуню досить давно, потрібно це виправляти. Коли дерево плодити, найкраще удобрити його фосфором та калієм. Саме цих елементів залежать кількісно-якісні показники врожаю. Удобрюють яблуні поливом розчином суперфосфату, приготовленого з 20-25 г добрива на 10 л води, на один погонний метр приствольної зони. Третє – шкідники. Винуватою в обпаданнія незрілих плодів може бути яблунева плодожерка. З метою профілактики від цього шкідника важливо проводити обов’язкову обробку ще навесні і в липні, а також після появи червоточин на яблуках. Останній варіант повторюють 2-3 рази.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш, якщо їх посадити поряд.