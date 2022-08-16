Яблука гниють на дереві: як урятувати врожай

Чому яблука псуються просто на гілках і що з цим робити.

Ще не дозріли, а вже почорніли. Таку проблему з яблуками спостерігає багато дачників на своїх деревах. Вона може бути пов’язана з різними факторами, починаючи від нестачі важливих поживних речовин і закінчуючи навалою комах-шкідників.

Однак головне лихо, через яке яблука передчасно гниють і падають з дерев, є небезпечна грибкова інфекція – моніліоз. Що це за захворювання, і як з ним боротися? Читайте відповіді у статті "Телеграф".

Що означає моноліоз

Моніліоз, який також називається плодовою гниллю — досить небезпечне захворювання садових дерев. Воно викликається аскоміцетом Monilia, що швидко поширюється і легко вражає сусідні рослини. Причому, крім насіння яблунь, груш та айви, моніліоз вражає також кісточкові дерева.

Його симптоми очевидні: темні цятки на яблуках поступово збільшуються, а потім зливаються в одну велику буру пляму з дрібними білими спорами. Далі плоди стають м’якими, гниють зсередини, опадають або повністю засихають на гілках.

Як боротися з моноліозом яблунь

Профілактика плодової гнилі включає:

посадку яблунь на місцях, що добре провітрюються;

своєчасне санітарне обрізання гілок;

догляд за стовбуровими колами та регулярне перекопування ґрунту;

прибирання та спалювання опалого листя та ураженої падалиці.

Якщо за дотримання правил агротехніки моніліозу уникнути не вдалося, доведеться скористатися хімікатами-фунгіцидами.

На початку весни необхідно обприскувати яблуні препаратами, які містять мідь, наприклад, 3%-ной бордоской рідиною з розрахунку 2 л розчину одне дерево.

За 3-4 дні до початку цвітіння яблуні потрібно обприскати 1% розчином бордоської рідини.

За місяць до збирання врожаю обприскують дерева розчином йоду із розрахунку: 10 мл йоду на 10 л води.

Восени після збирання врожаю сад обробляють розчином мідного купоросу у пропорції 100 г на 10 л води, витрачаючи 2-3 л рідини на дерево.

Раніше "Телеграф" розповідав про дієве підживлення, яке дозволяє помітно підвищити врожайність яблуні.