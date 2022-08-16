Рус

Яблука гниють на дереві: як урятувати врожай

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
106
Якщо вчасно не вжити відповідних заходів, то можна втратити врожай
Якщо вчасно не вжити відповідних заходів, то можна втратити врожай

Чому яблука псуються просто на гілках і що з цим робити.

Ще не дозріли, а вже почорніли. Таку проблему з яблуками спостерігає багато дачників на своїх деревах. Вона може бути пов’язана з різними факторами, починаючи від нестачі важливих поживних речовин і закінчуючи навалою комах-шкідників.

Однак головне лихо, через яке яблука передчасно гниють і падають з дерев, є небезпечна грибкова інфекція – моніліоз. Що це за захворювання, і як з ним боротися? Читайте відповіді у статті "Телеграф".

Що означає моноліоз

Моніліоз, який також називається плодовою гниллю — досить небезпечне захворювання садових дерев. Воно викликається аскоміцетом Monilia, що швидко поширюється і легко вражає сусідні рослини. Причому, крім насіння яблунь, груш та айви, моніліоз вражає також кісточкові дерева.

Його симптоми очевидні: темні цятки на яблуках поступово збільшуються, а потім зливаються в одну велику буру пляму з дрібними білими спорами. Далі плоди стають м’якими, гниють зсередини, опадають або повністю засихають на гілках.

Як боротися з моноліозом яблунь

Профілактика плодової гнилі включає:

  • посадку яблунь на місцях, що добре провітрюються;
  • своєчасне санітарне обрізання гілок;
  • догляд за стовбуровими колами та регулярне перекопування ґрунту;
  • прибирання та спалювання опалого листя та ураженої падалиці.

Якщо за дотримання правил агротехніки моніліозу уникнути не вдалося, доведеться скористатися хімікатами-фунгіцидами.

  • На початку весни необхідно обприскувати яблуні препаратами, які містять мідь, наприклад, 3%-ной бордоской рідиною з розрахунку 2 л розчину одне дерево.
  • За 3-4 дні до початку цвітіння яблуні потрібно обприскати 1% розчином бордоської рідини.
  • За місяць до збирання врожаю обприскують дерева розчином йоду із розрахунку: 10 мл йоду на 10 л води.
  • Восени після збирання врожаю сад обробляють розчином мідного купоросу у пропорції 100 г на 10 л води, витрачаючи 2-3 л рідини на дерево.

Раніше "Телеграф" розповідав про дієве підживлення, яке дозволяє помітно підвищити врожайність яблуні.

Теги:
#Яблука #Сад #Город