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Сорняки мгновенно вянут и усыхают: какое средство устранит ненужную растительность на дачном участке

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сорнякам не место на дачном участке Новость обновлена 15 августа 2022, 19:26
Сорнякам не место на дачном участке

С сорняками можно справиться даже без агрессивной химии

Сорняки могут появиться в любое время года, но между дождями и солнечными периодами лета они особенно свирепы. Несмотря на то, что можно купить целевые средства от сорняков, эксперты призывают садоводов вместо этого попробовать нехимические варианты. И это может быть не только популярный метод борьбы с сорняками с помощью газет.

Как пишет ресурс Express, есть натуральные альтернативы для дачного участка, которые могут не только бороться с сорняками, но и значительно сэкономят ваши деньги. Речь идет о быстрых методах уничтожения ненужной растительности на участке.

Опытные садоводы знают, что используя органическое средство от сорняков, можно сохранить сложную экосистему, улучшить уровень питания и структуру почвы, что в долгосрочной перспективе принесет пользу и щедрый урожай. Химические средства от сорняков наносят ущерб почве, а также могут воздействовать на окружающие растения и листву.

Попробуйте воспользоваться классическими рецептами уничтожения сорняков, такими как сочетание обычного уксуса, средства для мытья посуды и соли в пульверизаторе. Важно распылять раствор как можно ближе к земле и ни в коем случае не наносить его на те растения, которые вы хотите сохранить.

Дело в том, что соль нарушает водный баланс, что в конечном итоге приводит к увяданию и гибели сорняков. Уксусная кислота словно высасывает воду, которая, в свою очередь, высушивает ненужную растительность. Наряду с солью и уксусом также можно применять лимон. Его кислотность разрушает внешнюю сторону сорняков, что в результате иссушает и убивает растение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое простое средство как пищевая сода очень пригодится на огороде. Есть несколько способов ее применения.

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#Сорняки #Сад #Огород