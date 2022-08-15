Бур’ян миттєво в’яне і всихає: який засіб усуне непотрібну рослинність на дачній ділянці

З бур’янами можна впоратися навіть без агресивної хімії

Бур’яни можуть з’явитися будь-якої пори року, але між дощами та сонячними періодами літа вони особливо люті. Незважаючи на те, що можна купити цільові засоби від бур’янів, експерти закликають садівників натомість спробувати нехімічні варіанти. І це може бути не лише популярний метод боротьби з бур’янами за допомогою газет.

Як пише ресурс Express, є натуральні альтернативи для дачної ділянки, які можуть не лише боротися з бур’янами, а й значно заощадять ваші гроші. Йдеться про швидкі методи знищення непотрібної рослинності на ділянці.

Досвідчені садівники знають, що використовуючи органічний засіб від бур’янів, можна зберегти складну екосистему, покращити рівень харчування та структуру ґрунту, що у довгостроковій перспективі принесе користь та щедрий урожай. Хімічні засоби від бур’янів завдають шкоди ґрунту, а також можуть впливати на навколишні рослини та листя.

Спробуйте скористатися класичними рецептами знищення бур’янів, такими як поєднання звичайного оцту, засобу для миття посуду та солі у пульверизаторі. Важливо розпорошувати розчин якомога ближче до землі та в жодному разі не наносити його на ті рослини, які ви хочете зберегти.

Справа в тому, що сіль порушує водний баланс, що зрештою призводить до в’янення та загибелі бур’янів. Оцтова кислота немов висмоктує воду, яка, у свою чергу, висушує непотрібну рослинність. Нарівні з сіллю та оцтом також можна застосовувати лимон. Його кислотність руйнує зовнішню сторону бур’янів, що в результаті висушує та вбиває рослину.

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