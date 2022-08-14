Як можна використовувати кавунові кірки на городі: вони позбавлять вас від настирливих шкідників

Достатньо поважна причина, щоб не викидати кавунові кірки у сміття.

Поки триває кавуновий сезон, можна не лише поласувати смачним кавуном, а й завдяки йому можна позбутися одного з найпроблемніших шкідників на городі — слимаків. Ми вже писали, як прогнати цього "гостя" підручними засобами, типу кавової гущі, а тепер розповімо, як позбутися слимаків за допомогою кавуна.

Як повідомляє belnovosti, досвідчені городники використовують для боротьби з цим ненажерливим шкідником кавунові кірки. Якщо коротко, то ці літні ласощі є відмінною принадою для слимаків, яка в перспективі допомагає їх позбутися.

Все просто розкладіть кавунові кірки навколо тих рослин, біля яких найбільше скупчення шкідників, і залиште їх там на всю ніч. Солодкий аромат кавуна приманить всіх слимаків до кірки, і на ранок вам залишиться тільки зібрати їх і знищити.

Якщо ви не любитель кавунів, то як альтернативу можна використовувати динні кірки. Головне не забудьте вчасно прибрати і викинути сміття з городу, після його використання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.