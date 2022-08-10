Як позбутися слимаків на своїй ділянці "раз і назавжди": ефективні способи

Хороший засіб — сіль, але нею не варто зловживати.

Слимаки — це одна з найпоширеніших "проблем" для кожного дачника. Ці повзучі шкідники можуть атакувати як молоді рослини і саджанці, так і знищити більш "дорослі" культури, тому боротися з ними потрібно швидко і нещадно, якщо вам, звичайно, цінний ваш урожай.

Одним із уже класичних способів боротьби зі слимаками є сіль, проте зловживання цим білим порошком може нашкодити ґрунту, пише prostoway. Однак у народі існує ще кілька засобів, які і зі слимаками впораються, і рослинам не зашкодять.

Як позбутися слимаків

Гуща з кави сприяє тому, щоб шкідники не потрапили на рослини. Кавовий аромат їх відлякує і водночас перебиває природний запах рослин. Посипте кавовою гущею поруч із рослинами, і шкідник забуде до них дорогу.

Брага чи пиво – це пастка для равликів. Наповніть невелику посудину пивом або брагою та залиште у рослин. Коли слимаки повзуть на аромат, то просто потонуть у цій рідині.

– це пастка для равликів. Наповніть невелику посудину пивом або брагою та залиште у рослин. Коли слимаки повзуть на аромат, то просто потонуть у цій рідині. М’ята — запашний запах цієї трави відлякує цих повзучих істот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.