Как избавиться от слизней на своем участке "раз и навсегда": эффективные способы

Хорошее средство — соль, но ею не стоит злоупотреблять.

Слизни — это одна из самых распространенных "проблем" для каждого дачника. Эти ползучие вредители могут атаковать как молодые растения и саженцы, так и уничтожить более "взрослые" культуры, поэтому бороться с ними нужно быстро и нещадно, если вам конечно ценен ваш урожай.

Одним из уже классических способов борьбы со слизняками является соль, однако злоупотребление этим белым порошком может навредить почве, пишет prostoway. Однако в народе существует еще несколько средств, которые и со слизнями справятся, и растениям не навредят.

Как избавиться от слизней

Гуща из кофе — способствует тому, чтобы вредители не попали на растения. Кофейный аромат их отпугивает и одновременно перебивает естественный запах самих растений. Посыпьте кофейной гущей рядом с растениями, и вредитель забудет к ним дорогу.

Брага или пиво — это ловушка для улиток. Наполните небольшой сосуд пивом или брагой и оставьте у растений. Когда слизни поползут на аромат, то просто утонут в этой жидкости.

— это ловушка для улиток. Наполните небольшой сосуд пивом или брагой и оставьте у растений. Когда слизни поползут на аромат, то просто утонут в этой жидкости. Мята — душистый запах этой травы отпугивает этих ползучих существ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.