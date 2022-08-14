Как можно использовать арбузные корки на огороде: они избавят вас от самых назойливых вредителей

Достаточно уважительная причина, чтобы не выбрасывать арбузные корки в мусор.

Пока продолжается арбузный сезон, можно не только полакомиться вкусным арбузом, но и благодаря ему можно избавиться одного из самых проблемных вредителей на огороде — от слизняков. Мы уже писали, как прогнать этого "гостя" подручными средствами, типа кофейной гущи, а теперь расскажем, как избавиться от слизней при помощи арбуза.

Как сообщает belnovosti, опытные огородники используют для борьбы с этим прожорливым вредителем арбузные корки. Если коротко, то это летнее лакомство является отличной приманкой для слизней, которая в перспективе помогает от них избавиться.

Все просто — разложите арбузные корки вокруг тех растений, возле которых наибольшее скопление вредителей, и оставьте их там на всю ночь. Сладкий аромат арбуза приманит всех слизней к корке, и на утро вам останется только собрать их и уничтожить.

Если вы не любитель арбузов, то как альтернативу можно использовать дынные корки. Главное не забудьте вовремя убрать и выбросить весь мусор с огорода, после его использования.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.