Как спасти капусту от слизняков: два эффективных средства, которые прогонят вредителей навсегда

Со слизнями нужно бороться, как только замечена хотя бы одна особь.

Любой вредитель на огороде — это враг для каждого огородника, и от них всегда нужно быстро и нещадно избавляться, чтобы спасти свой урожай. Одними из таких незваных "гостей" являются слизни. Чтобы эти ползучие не съели ваш урожай раньше вас, их нужно срочно "искоренить".

Как сообщает belnovosti, опытные дачники чаще всего используют два простых, натуральных способа борьбы со слизнями на капусте и других культурах. Вам не нужно будет тратиться на дорогие химические средства, ведь эти два ингредиента справляются очень хорошо.

Как избавиться от слизней на огороде

Первый способ такой — вокруг капусты и других овощей, на которых завелись слизни, посыпьте густым слоем кофейную гущу. Отличное и очень эффективное средство, однако после дождя нужно будет повторять процедуру заново.

Второй способ – разложить возле культур хвойные ветки. Слизней будет отпугивать запах хвои и иголки, и вредители просто-напросто не смогут добраться до капусты. Можно использовать как еловые, так и сосновые ветки.

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