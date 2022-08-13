Як врятувати капусту від слимаків: два ефективні засоби, які проженуть шкідників назавжди

Зі слимаками треба боротися, як тільки помічена хоча б одна особина.

Будь-який шкідник на городі — це ворог для кожного городника, і від них завжди потрібно швидко і нещадно позбавлятися, щоб урятувати свій урожай. Одними з таких непроханих "гостей" є слимаки. Щоб ці повзучі не з’їли ваш урожай раніше за вас, їх потрібно терміново "викорінити".

Як повідомляє belnovosti, досвідчені дачники найчастіше використовують два простих, натуральних способи боротьби зі слимаками на капусті та інших культурах. Вам не потрібно буде витрачатися на дорогі хімічні засоби, адже ці два інгредієнти справляються дуже добре.

Як позбутися слимаків на городі

Перший спосіб такий — навколо капусти та інших овочів, на яких завелися слимаки, посипте густим шаром каву. Відмінний та дуже ефективний засіб, проте після дощу потрібно буде повторювати процедуру заново.

Другий спосіб — розкласти біля культур хвойні гілки. Слимаків буде відлякувати запах хвої та голки, і шкідники просто не зможуть дістатися до капусти. Можна використовувати як ялинові, так і соснові гілки.

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