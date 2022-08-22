Навіщо залишати бур’яни на городі після прополювання: прихована користь

Є як мінімум дві причини, чому не можна викидати зірвані бур’яни з городу.

Бур’яни для дачників — одні з найлютіших "ворогів", тому що, перше, забирають у посаджених рослин корисні речовини і воду, та й друге, забирають у городників всі сили та енергію. Однак без прополювання досягти гарного врожаю неможливо. Що ж робити з бур’янами після збирання з городу?

Багато хто вважає, що бур’яни потрібно просто викинути або знищити, пише prostoway. Однак це не зовсім так, адже їм можна знайти інше застосування.

Що робити з бур’янами на городі

Всю вирвану зелень можна і потрібно просто залишити на грядці. Спочатку бур’яни захищатимуть ґрунт від прямих сонячних променів та від втрати вологи, а після, коли почнуть гнити, стануть гарним добривом. Від них у землю надходитимуть корисні поживні речовини, які сприятимуть швидкому розвитку городніх культур.

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