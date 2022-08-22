Таропрогноз на 23 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Некоторых ждут неприятные встречи и новости

Во вторник, 23 августа, у некоторых могут появиться силы заниматься самореализацией и важными вещами, в то время как многим другим придется столкнуться кое с чем неприятным.

На это указывает расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — Сила, перевернутый Паж жезлов, перевернутый Король Кубков

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Сила

Само название уже много говорит об этой карте, — во вторник Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Перевернутый Паж жезлов

23 августа Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Перевернутый Король Кубков

В этом положении карта предупреждает, что во вторник Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз Таро, что ждет каждый знак Зодиака до конца недели.