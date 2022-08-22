Таропрогноз на 23 серпня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

На деяких чекають неприємні зустрічі та новини

У вівторок, 23 серпня, у деяких можуть з’явитися сили займатися самореалізацією та важливими речами, тоді як багатьом іншим доведеться зіткнутися з чимось неприємним.

На це вказує розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — Сила, перевернутий Паж жезлів, перевернутий Король Кубків

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Сила

Сама назва вже багато говорить про цю карту, — у вівторок Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Перевернутий Паж жезлів

23 серпня Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Перевернутий Король Кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у вівторок Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось цього дня, хтось із них може носити маску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз Таро, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця тижня.