Керамический обогреватель: плюсы и минусы

Какие достоинства и недостатки имеют керамические обогреватели и чем они лучше других отопительных систем.

В поиске наиболее подходящего способа обогрева помещения, люди все чаще останавливают свой выбор на линейке керамических обогревателей. Так что этот вид нагревательных приборов способен легко конкурировать с традиционными конвекторами и масляными радиаторами.

Этому можно найти простое объяснение: керамический обогреватель, по утверждению самих производителей, обладает более высокой энергоэффективностью, он экономичный и удобный в эксплуатации.

Что из себя представляет керамический обогреватель

По принципу работы керамические обогреватели бывают конвекционного действия или инфракрасного излучения. Эти обогреватели имеют различия в конструкции.

Керамический обогреватель – это оптимальное сочетание эффективности, практичности, цены и качества

Инфракрасный керамический обогреватель

Такой обогреватель содержит несколько типов нагревательных элементов: резистивная лента, трубчатый, монолитный или керамический нагреватель. Поверх нагревательного элемента устанавливается сплошная керамическая плита. Его задняя часть имеет металлический теплоизоляционный экран, который нагревается не выше 40 градусов, чтобы не расходовалось лишнее тепло.

В процессе работы ТЭН вырабатывает тепловую энергию, которая передается на керамическую плиту, и выделяется в виде инфракрасного излучения. Особенность ИК-излучения в том, что оно нагревает не воздух в помещении, как другие виды обогревателей, а поверхности предметов, на которые они направлены. После этого избыток тепла от поверхности нагретых предметов нагревает воздух в помещении.

Конвекционный керамический обогреватель

В конвекционных керамических обогревателях принцип работы немного отличается, и у них меньше недостатков. Между нагревательным элементом и керамической плитой находится дополнительный профилированный теплообменник. Он позволяет значительно уменьшать интенсивность излучения.

Воздух, циркулируя через профили, нагревается в результате естественной конвекции и нагревает собой помещение. Соответственно эффективность такого керамического нагревателя несколько выше, чем инфракрасного.

Месторасположение керамических обогревателей

В зависимости от способов крепления, монтажа и расположения, керамические панели бывают:

напольные,

настенные,

потолочные.

При выборе керамического обогревателя обязательно, учитывайте тип помещения

Настенные и потолочные панели обычно крепят в стационарном месте и используют постоянно. А вот напольные обогреватели удобнее применять в виде временного или дополнительного источника тепла, потому что они мобильные, легко переносятся на другое место и устанавливаются в помещении в зависимости от необходимости обогрева.

Каковы плюсы и минусы керамических обогревателей

Этот источник отопления помещения, в зависимости от конструкции и принципа работы, имеет свои плюсы и минусы. Но пользователи отмечают больше достоинств, чем недостатков.

Керамический обогреватель имеет свои плюсы

Энергоэффективность и экономичность

Если взять для сравнения альтернативные системы, то керамические обогреватели считаются более энергоэффективными и экономичными. Это доказывают относительно низкие затраты энергии на поддержание температуры в помещении на желаемом комфортном уровне.

Прибор имеет высокую энергоэффективность и экономичность

К примеру, в комнате площадью до 10 метров квадратных вам вполне хватит обогревателя мощностью не более 600 Вт. Зато в пересчете такой обогреватель даст столько же тепла, сколько вырабатывает масляный радиатор мощностью 2,5 кВт.

Если большие бытовые или производственные помещения разбивать на условные зоны, это поможет использовать керамические обогреватели более рационально для создания в них теплых зон.

Цена

По сравнению с конвектором или масляным обогревателем, этот отопительный прибор имеет достаточно низкую стоимость. Кроме того, не требуется дополнительные траты на монтаж и установку отопительной системы, как это происходит с газовыми приборами или твердотопливным котлом.

Универсальность

Простота монтажа, высокая энергоэффективность и экономичность позволяют использовать керамические панели в качестве основного вида отопления. Их можно установить во всех помещениях в доме, произведя полную замену центральной отопительной системы.

Также керамические обогреватели с успехом применяются в качестве дополнительного источника тепла.

Прибор приносит ощутимый комфорт при использовании

Бывают варианты, когда мощности основного отопления не хватает для обогрева каких-либо помещений. К примеру, необходимо дополнительно обогреть детскую комнату или повысить температуру воздуха в спальне, когда централизованное отопление еще не включено.

Другой вариант – если тянуть трубы и проводить отдельное отопление в определенные помещения нецелесообразно, например, в мастерскую или гараж. В этом случае удобно использовать там керамический обогреватель, который можно включать, когда понадобится.

Керамический обогреватель можно использовать для обогрева помещений с повышенной влажностью.

Обогреватель успешно применяется для отопления ванной комнаты

Принцип работы керамического обогревателя состоит не в нагревании воздуха, а в нагреве поверхностей. Это объясняет его эффективность для обогрева тех комнат, где повышена влажность и сырость: ванная комната, туалет, душевая, сауна, балкон и т.д.

такой обогреватель уменьшает образование конденсата за счет быстрого нагрева плоскостей;

на керамическую панель влажная среда не оказывает негативного воздействия, потому что он имеет закрытую конструкцию и минимальное количество открытых металлических деталей;

в небольших и тесных помещениях практично более рационально использовать свободное пространство стен или потолка, что как раз и обеспечивает этот обогреватель;

воздух нагревается более равномерно, и не происходит дополнительного испарения влаги в воздухе;

некоторые модели обогревателей для удобства людей имеют в комплекте дополнительную конструкцию полотенцесушилки.

Экологичность

Керамические обогреватели изготавливаются из экологически чистых материалов – керамики и стекла, которые при работе и нагревании не выделяют вредные вещества, проявляют устойчивость к коррозии и микроорганизмам. Кроме того, они легко чистятся даже обычной тряпкой.

Внешний вид

Такие обогреватели имеют самый разнообразный дизайн и расцветку. Есть керамические панели, стилизованные под натуральный камень, с отделкой из нержавеющей стали.

Выбирайте керамический обогреватель в соответствии с дизайном помещения

Покупателям предоставляется большой выбор цветовой гаммы, что позволяет купить и установить обогреватель, который хорошо впишется в интерьер квартиры и будет гармонировать с дизайном вашего жилья.

Простота установки

Напольные модели керамических обогревателей не нуждаются в монтаже. Они просто устанавливаются в помещении в нужном месте и подключаются к розетке.

Настенные модели оснащены специальными креплениями и также легко вешаются на выбранное место. Их установку можно быстро сделать самостоятельно, даже без специалистов.

Немного сложнее обстоит дело с потолочными керамическими обогревателями. Хотя принцип их крепежа не сложнее люстры. Однако удобнее вызвать специалиста для монтажа.

Простота в обслуживании

Сплошная и монолитная конструкция обогревателя не нуждается в особом обслуживании. С панели периодически нужно протирать пыль. Основные элементы обогревателя не изнашиваются, поскольку они не выполняют никакой механической работы.

Какие минусы у керамического обогревателя

Сложность в ремонте обогревателей

Несмотря на то, что такой обогреватель практически не изнашивается, иногда он все-таки может ломаться по разным причинам.

Механическое повреждение керамической панели. Если панель упала или получила удар, на ней может появиться скол или трещина, которые, в зависимости от размеров и силы можно исправить специальными смесями. Но если керамическая панель разбилась, она не подлежит восстановлению.

Поломка нагревательного элемента. В тех моделях, где ТЭН установлен поверх плиты, его починка возможна. Но если ТЭН залит изолирующим раствором, то при неисправности панель придется только выкинуть.

Неисправность кабеля питания. Единственное, что можно легко починить или заменить в обогревателе – это кабель электропитания при обрыве.

Безопасность керамических обогревателей

Из всех отопительных приборов керамическая панель относится к наиболее безопасным. Однако не рекомендуется, чтобы к установленному обогревателю имели доступ дети. При ненадежном креплении обогреватель может упасть и ударить. Кроме того, высокая температура поверхности панели может привести к ожогам.

Как и другие отопительные приборы, керамическую панель нельзя ничем накрывать, сушить на ней вещи, использовать не по назначению.

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