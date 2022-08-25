Керамічний обігрівач: плюси та мінуси

Які переваги та недоліки мають керамічні обігрівачі і чим вони кращі за інші опалювальні системи.

У пошуку найбільш відповідного способу обігріву приміщення люди все частіше зупиняють свій вибір на лінійці керамічних обігрівачів. Тож цей вид нагрівальних приладів здатний легко конкурувати з традиційними конвекторами та масляними радіаторами.

Цьому можна знайти просте пояснення: керамічний обігрівач, за твердженням самих виробників, має більш високу енергоефективність, він економічний і зручний в експлуатації.

Що являє собою керамічний обігрівач

За принципом роботи керамічні обігрівачі бувають конвекційної дії або інфрачервоного випромінювання. Ці обігрівачі мають відмінності у конструкції.

Керамічний обігрівач – це оптимальне поєднання ефективності, практичності, ціни та якості

Інфрачервоний керамічний обігрівач

Такий обігрівач містить кілька типів нагрівальних елементів: резистивну стрічку, трубчастий, монолітний або керамічний нагрівач. Поверх нагрівального елемента встановлюється суцільна керамічна плита. Його задня частина має металевий теплоізоляційний екран, що нагрівається не вище за 40 градусів, щоб не витрачалося зайве тепло.

У процесі роботи ТЕН виробляє теплову енергію, що передається на керамічну плиту, та виділяється у вигляді інфрачервоного випромінювання. Особливість ІЧ-випромінювання полягає в тому, що воно нагріває не повітря у приміщенні, як інші види обігрівачів, а поверхні предметів, на які вони спрямовані. Після цього надлишок тепла від поверхні нагрітих предметів нагріває повітря у приміщенні.

Конвекційний керамічний обігрівач

У конвекційних керамічних обігрівачах принцип роботи трохи відрізняється, і у них менше недоліків. Між нагрівальним елементом та керамічною плитою розташований додатковий профільований теплообмінник. Він дозволяє значно зменшувати інтенсивність випромінювання.

Повітря, циркулюючи через профілі, нагрівається в результаті природної конвекції та нагріває собою приміщення. Відповідно ефективність такого керамічного нагрівача дещо вища, ніж інфрачервоного.

Місце розташування керамічних обігрівачів

Залежно від способів кріплення, монтажу та розташування, керамічні панелі бувають:

підлогові,

настінні,

стельові.

При виборі керамічного обігрівача обов’язково враховуйте тип приміщення

Настінні та стельові панелі зазвичай кріплять у стаціонарному місці та використовують постійно. А ось обігрівачі для підлоги зручніше застосовувати у вигляді тимчасового або додаткового джерела тепла, тому що вони мобільні, легко переносяться на інше місце і встановлюються у приміщенні в залежності від необхідності обігріву.

Які плюси та мінуси керамічних обігрівачів

Це джерело опалення приміщення, залежно від конструкції та принципу роботи, має свої плюси та мінуси. Але користувачі відзначають більше переваг, ніж недоліків.

Керамічний обігрівач має свої плюси

Енергоефективність та економічність

Якщо взяти для порівняння альтернативні системи, то керамічні обігрівачі вважаються більш енергоефективними та економічними. Це доводять відносно низькі витрати енергії на підтримання температури у приміщенні на бажаному комфортному рівні.

Прилад має високу енергоефективність та економічність

Наприклад, у кімнаті площею до 10 квадратних метрів вам цілком вистачить обігрівача потужністю не більше 600 Вт. Зате в перерахунку такий обігрівач дасть стільки ж тепла, скільки виробляє масляний радіатор потужністю 2,5 кВт.

Якщо великі побутові чи виробничі приміщення розбивати на умовні зони, це допоможе використовувати керамічні обігрівачі більш раціонально для створення теплих зон.

Ціна

У порівнянні з конвектором або масляним обігрівачем цей опалювальний прилад має доволі низьку вартість. Крім того, не потрібні додаткові витрати на монтаж та встановлення опалювальної системи, як це відбувається з газовими приладами або твердопаливним котлом.

Універсальність

Простота монтажу, висока енергоефективність та економічність дозволяють використовувати керамічні панелі як основний вид опалення. Їх можна встановити у всіх приміщеннях у будинку, здійснивши повну заміну центральної опалювальної системи.

Також керамічні обігрівачі з успіхом застосовуються як додаткове джерело тепла.

Прилад приносить відчутний комфорт під час використання

Бувають варіанти, коли потужності основного опалення не вистачає для обігріву будь-яких приміщень. Наприклад, необхідно додатково обігріти дитячу кімнату або підвищити температуру повітря в спальні, коли централізоване опалення ще не включене.

Інший варіант – якщо тягнути труби та проводити окреме опалення у певні приміщення недоцільно, наприклад, у майстерню чи гараж. У цьому випадку зручно використовувати там керамічний обігрівач, який можна вмикати, коли знадобиться.

Керамічний обігрівач можна використовувати для обігріву приміщень із підвищеною вологістю.

Обігрівач успішно застосовується для опалення ванної кімнати

Принцип роботи керамічного обігрівача полягає не в нагріванні повітря, а в нагріванні поверхонь. Це пояснює ефективність для обігріву тих кімнат, де підвищена вологість і вогкість: ванна кімната, туалет, душова, сауна, балкон тощо.

такий обігрівач зменшує утворення конденсату за рахунок швидкого нагрівання площин;

на керамічну панель вологе середовище не має негативного впливу, тому що він має закриту конструкцію та мінімальну кількість відкритих металевих деталей;

у невеликих та тісних приміщеннях практично раціональніше використовувати вільний простір стін або стелі, що саме і забезпечує цей обігрівач;

повітря нагрівається рівномірніше, і немає додаткового випаровування вологи у повітрі;

деякі моделі обігрівачів для зручності людей мають у комплекті додаткову конструкцію рушникосушарки.

Екологічність

Керамічні обігрівачі виготовляються з екологічно чистих матеріалів – кераміки та скла, які при роботі та нагріванні не виділяють шкідливі речовини, проявляють стійкість до корозії та мікроорганізмів. Крім того, вони легко чистяться навіть звичайною ганчіркою.

Зовнішній вигляд

Такі обігрівачі мають найрізноманітніший дизайн та забарвлення. Є керамічні панелі, стилізовані під натуральний камінь з обробкою із нержавіючої сталі.

Вибирайте керамічний обігрівач відповідно до дизайну приміщення

Покупцям надається великий вибір колірної гами, що дозволяє купити та встановити обігрівач, який добре впишеться в інтер’єр квартири та гармоніюватиме із дизайном вашого житла.

Простота встановлення

Підлогові моделі керамічних обігрівачів не потребують монтажу. Вони просто встановлюються у приміщенні у потрібному місці та підключаються до розетки.

Настінні моделі оснащені спеціальними кріпленнями і легко вішаються на обране місце. Їхню установку можна швидко зробити самостійно, навіть без фахівців.

Трохи складніше ситуація зі стельовими керамічними обігрівачами. Хоча принцип їхнього кріплення не складніший за люстру. Однак зручніше викликати спеціаліста для монтажу.

Простота в обслуговуванні

Суцільна та монолітна конструкція обігрівача не потребує особливого обслуговування. З панелі періодично потрібно протирати пил. Основні елементи обігрівача не зношуються, оскільки вони не виконують жодної механічної роботи.

Які мінуси у керамічного обігрівача

Складність у ремонті обігрівачів

Незважаючи на те, що такий обігрівач практично не зношується, іноді він таки може ламатися з різних причин.

Механічні пошкодження керамічної панелі. Якщо панель впала чи зазнала удару, на ній може з’явитися скол або тріщина, які, залежно від розмірів та сили, можна виправити спеціальними сумішами. Але якщо керамічна панель розбилася, вона не підлягає відновленню.

Поломка нагрівального елемента. У тих моделях, де ТЕН встановлений поверх плити, його ремонт можливий. Але якщо ТЕН залитий ізолюючим розчином, то при несправності панель доведеться лише викинути.

Несправність кабелю живлення. Єдине, що можна легко відремонтувати або замінити в обігрівачі — це кабель електроживлення при обриві.

Безпека керамічних обігрівачів

З усіх опалювальних приладів керамічна панель відноситься до найбезпечніших. Однак не рекомендується, щоб діти мали доступ до встановленого обігрівача. При ненадійному кріпленні обігрівач може впасти та вдарити. Висока температура поверхні панелі може призвести до опіків.

Як і інші опалювальні пристрої, керамічну панель не можна нічим накривати, сушити на ній речі, використовувати не за призначенням.

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