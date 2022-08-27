Новолуние 27 августа: в чем его особенность и что категорически нельзя делать

Сегодня будьте аккуратны и сконцентрированы на своих словах и действиях.

В субботу, 27 августа, начинается новый лунный месяц, который традиционно сопровождается Новолунием. А произойдет оно в знаке Девы, который будет призывать навести порядок в своей жизни. Чтобы спланировать свои дела на этот период, важно знать точную дату Новолуния, его особенности, как оно влияет на ваш знак Зодиака, а также что можно и нельзя в этот день делать.

Астропсихолог Татьяна Янская (@yanskaya.astro) у себя на странице в Инстаграм составила подробное описание Новолуния 27 августа, и рассказала о главных запретах этого дня. Она отмечает, что в Новолуние нужно обязательно контролировать свои эмоции и стараться быть в гармонии с собой и окружающим миром.

Новолуние 27 августа 2022 — время и особенности явления

Новолуние начнется в 11:17 в субботу, 27 августа, и продлиться до 06:15 воскресенья, 28 августа. Знак Девы, под которым и пройдет новолуние, — это знак служения, работы, кропотливого труда, планирования, наведения порядка, очищения ума, тела и духа. А это значит, что в этот новом лунном месяце нужно отдавать предпочтение конкретным и прагматичным подходам к работе.

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Также, как отмечает астропсихолог, Луна 27 августа будет стоять в соединении с Солнцем, что, в целом, не плохо, однако они будут делать оппозицию ретро Сатурну и квадрат Марсу. А эта комбинация планет может провоцировать раздражительность, эмоциональность, нервозность и вспыльчивость, а также усталость. Более того, женщины в Новолуние находятся на спаде своей энергии, а мужчина наоборот — находятся на пике своей активности.

Что принесёт новолуние в Деве?

новые события и возможности в работе и деловой сфере,

возможность навести порядок там, где это требуется,

активизацию темы здоровья, направление на ЗОЖ,

новые полезные знания, поддержку обучения.

Также это хорошее время для заключения "фиктивных" браков или браков по расчету, по социальным или материальным соображениям. Любые партнерские связи, начавшиеся в этот лунный месяц, будут иметь весьма высокую надежность и стабильность.

Новолуние 27 августа 2022 — что нельзя делать в этот день

Планировать новые дела в Новолуние можно, но вот реализовывать планы лучше позднее.

Ходить по магазинам (интернет-магазинам) в Новолуние — не самая хорошая идея. Есть риск потратить деньги нецелесообразно.

Стрижка в Новолуние может лишить Вас удачи и жизненных сил, поэтому данную процедуру рекомендуется отложить на более подходящее время.

Не берите в долг, не оформляйте кредиты.

Не проводите запланированные хирургические вмешательства.

⠀Новолуние 27 августа 2022 — что можно делать в этот день

Строить планы на будущее, писать цели и задачи на предстоящие 30 дней!

Мечтать и загадывать самые заветные желания!

Отдыхать — особенно люди с ослабленной энергетикой просто обязаны выспаться и поднабраться сил.

Устраивать разгрузочный день.

Выбрасывать мусор (из собственных мыслей и из личного шкафа) + делать уборку!

Отказываться от вредных привычек.

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Кого особенно заденет новолуние 27 августа

Сильнее всего это Новолуние повлияет конечно же на Дев : проявляйте себя, слушайте свой разум и тело, следите за здоровьем, не принимайте резких решений

: проявляйте себя, слушайте свой разум и тело, следите за здоровьем, не принимайте резких решений Также на Рыб : необходимость найти компромисс с другими людьми, учитывать мнение противоположной стороны, быть сдержанными

: необходимость найти компромисс с другими людьми, учитывать мнение противоположной стороны, быть сдержанными Близнецы и Стрельцы : может быть смена планов и решений, станут актуальными вопросы здоровья и корректировки в проектах

и : может быть смена планов и решений, станут актуальными вопросы здоровья и корректировки в проектах Тельцы и Козероги: будьте скромными и сдержанными и тогда ваши планы и проекты будут легко реализовываться

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