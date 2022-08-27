Новолуние 27 августа: в чем его особенность и что категорически нельзя делать
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Сегодня будьте аккуратны и сконцентрированы на своих словах и действиях.
В субботу, 27 августа, начинается новый лунный месяц, который традиционно сопровождается Новолунием. А произойдет оно в знаке Девы, который будет призывать навести порядок в своей жизни. Чтобы спланировать свои дела на этот период, важно знать точную дату Новолуния, его особенности, как оно влияет на ваш знак Зодиака, а также что можно и нельзя в этот день делать.
Астропсихолог Татьяна Янская (@yanskaya.astro) у себя на странице в Инстаграм составила подробное описание Новолуния 27 августа, и рассказала о главных запретах этого дня. Она отмечает, что в Новолуние нужно обязательно контролировать свои эмоции и стараться быть в гармонии с собой и окружающим миром.
Новолуние 27 августа 2022 — время и особенности явления
Новолуние начнется в 11:17 в субботу, 27 августа, и продлиться до 06:15 воскресенья, 28 августа. Знак Девы, под которым и пройдет новолуние, — это знак служения, работы, кропотливого труда, планирования, наведения порядка, очищения ума, тела и духа. А это значит, что в этот новом лунном месяце нужно отдавать предпочтение конкретным и прагматичным подходам к работе.
Также, как отмечает астропсихолог, Луна 27 августа будет стоять в соединении с Солнцем, что, в целом, не плохо, однако они будут делать оппозицию ретро Сатурну и квадрат Марсу. А эта комбинация планет может провоцировать раздражительность, эмоциональность, нервозность и вспыльчивость, а также усталость. Более того, женщины в Новолуние находятся на спаде своей энергии, а мужчина наоборот — находятся на пике своей активности.
Что принесёт новолуние в Деве?
- новые события и возможности в работе и деловой сфере,
- возможность навести порядок там, где это требуется,
- активизацию темы здоровья, направление на ЗОЖ,
- новые полезные знания, поддержку обучения.
Также это хорошее время для заключения "фиктивных" браков или браков по расчету, по социальным или материальным соображениям. Любые партнерские связи, начавшиеся в этот лунный месяц, будут иметь весьма высокую надежность и стабильность.
Новолуние 27 августа 2022 — что нельзя делать в этот день
- Планировать новые дела в Новолуние можно, но вот реализовывать планы лучше позднее.
- Ходить по магазинам (интернет-магазинам) в Новолуние — не самая хорошая идея. Есть риск потратить деньги нецелесообразно.
- Стрижка в Новолуние может лишить Вас удачи и жизненных сил, поэтому данную процедуру рекомендуется отложить на более подходящее время.
- Не берите в долг, не оформляйте кредиты.
- Не проводите запланированные хирургические вмешательства.
⠀Новолуние 27 августа 2022 — что можно делать в этот день
- Строить планы на будущее, писать цели и задачи на предстоящие 30 дней!
- Мечтать и загадывать самые заветные желания!
- Отдыхать — особенно люди с ослабленной энергетикой просто обязаны выспаться и поднабраться сил.
- Устраивать разгрузочный день.
- Выбрасывать мусор (из собственных мыслей и из личного шкафа) + делать уборку!
- Отказываться от вредных привычек.
Кого особенно заденет новолуние 27 августа
- Сильнее всего это Новолуние повлияет конечно же на Дев: проявляйте себя, слушайте свой разум и тело, следите за здоровьем, не принимайте резких решений
- Также на Рыб: необходимость найти компромисс с другими людьми, учитывать мнение противоположной стороны, быть сдержанными
- Близнецы и Стрельцы: может быть смена планов и решений, станут актуальными вопросы здоровья и корректировки в проектах
- Тельцы и Козероги: будьте скромными и сдержанными и тогда ваши планы и проекты будут легко реализовываться
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