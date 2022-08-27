Молодий місяць 27 серпня: у чому його особливість і що категорично не можна робити

Сьогодні будьте обережні та сконцентровані на своїх словах та діях.

У суботу, 27 серпня, починається новий місячний місяць, який традиційно супроводжується Молодиком. А станеться воно у знаку Діви, який закликатиме навести лад у своєму житті. Щоб спланувати свої справи на цей період, важливо знати точну дату Молодого місяця, його особливості, як воно впливає на ваш знак Зодіаку, а також що можна і не можна цього дня робити.

Астропсихолог Тетяна Янська (@yanskaya.astro) у себе на сторінці в Інстаграм склала докладний опис Молодика 27 серпня, і розповіла про головні заборони цього дня. Вона зазначає, що в Молодик потрібно обов’язково контролювати свої емоції і намагатися бути в гармонії з собою та навколишнім світом.

Молодий місяць 27 серпня 2022 — час та особливості явища

Молодий місяць розпочнеться об 11:17 у суботу, 27 серпня, і триватиме до 06:15 неділі, 28 серпня. Знак Діви, під яким і пройде молодик, — це знак служіння, роботи, копіткої праці, планування, наведення порядку, очищення розуму, тіла та духу. А це означає, що цього нового місячного місяця потрібно віддавати перевагу конкретним і прагматичним підходам до роботи.

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Також, як зазначає астропсихолог, Місяць 27 серпня стоятиме у поєднанні з Сонцем, що, загалом, непогано, проте вони робитимуть опозицію ретро Сатурну та квадрат Марсу. А ця комбінація планет може провокувати дратівливість, емоційність, нервозність та запальність, а також втому. Щобільше, жінки в Молодик перебувають на спаді своєї енергії, а чоловік навпаки — перебувають на піку своєї активності.

Що принесе молодик у Діві?

нові події та можливості в роботі та діловій сфері,

можливість навести лад там, де це потрібно,

активізацію теми здоров’я, направлення на ЗОЖ,

нові корисні знання, підтримка навчання.

Також це гарний час для укладення "фіктивних" шлюбів або шлюбів з розрахунку, з соціальних чи матеріальних міркувань. Будь-які партнерські зв’язки, що почалися цього місяця, будуть мати дуже високу надійність і стабільність.

Молодий місяць 27 серпня 2022 — що не можна робити в цей день

Планувати нові справи в Молодий місяць можна, але реалізовувати плани краще пізніше.

Ходити по магазинах (інтернет-магазинах) до Молодика — не найкраща ідея. Є ризик витратити гроші недоцільно.

Стрижка в Молодий місяць може позбавити Вас удачі та життєвих сил, тому цю процедуру рекомендується відкласти на більш вдалий час.

Не беріть у борг, не оформлюйте кредити.

Не проводьте запланованих хірургічних втручань.

Молодий місяць 27 серпня 2022 — що можна робити в цей день

Будувати плани на майбутнє, писати цілі та завдання на наступні 30 днів!

Мріяти і загадувати найзаповітніші бажання!

Відпочивати — особливо люди з ослабленою енергетикою просто повинні виспатися і набратися сил.

Влаштовувати день розвантаження.

Викидати сміття (з власних думок та з особистої шафи) + робити прибирання!

Відмовлятися від шкідливих звичок.

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Кого особливо зачепить молодик 27 серпня

Найсильніше це Молодий місяць вплине звичайно ж на Дів : проявляйте себе, слухайте свій розум і тіло, стежте за здоров’ям, не приймайте різких рішень

: проявляйте себе, слухайте свій розум і тіло, стежте за здоров’ям, не приймайте різких рішень Також на Риб : необхідність знайти компроміс з іншими людьми, враховувати думку протилежної сторони, бути стриманими

: необхідність знайти компроміс з іншими людьми, враховувати думку протилежної сторони, бути стриманими Близнюки та Стрільці : може бути зміна планів та рішень, стануть актуальними питання здоров’я та коригування в проєктах

та : може бути зміна планів та рішень, стануть актуальними питання здоров’я та коригування в проєктах Тельці та Козероги : будьте скромними та стриманими і тоді ваші плани та проєкти будуть легко реалізовуватись

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