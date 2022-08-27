Молодий місяць 27 серпня: у чому його особливість і що категорично не можна робити
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Сьогодні будьте обережні та сконцентровані на своїх словах та діях.
У суботу, 27 серпня, починається новий місячний місяць, який традиційно супроводжується Молодиком. А станеться воно у знаку Діви, який закликатиме навести лад у своєму житті. Щоб спланувати свої справи на цей період, важливо знати точну дату Молодого місяця, його особливості, як воно впливає на ваш знак Зодіаку, а також що можна і не можна цього дня робити.
Астропсихолог Тетяна Янська (@yanskaya.astro) у себе на сторінці в Інстаграм склала докладний опис Молодика 27 серпня, і розповіла про головні заборони цього дня. Вона зазначає, що в Молодик потрібно обов’язково контролювати свої емоції і намагатися бути в гармонії з собою та навколишнім світом.
Молодий місяць 27 серпня 2022 — час та особливості явища
Молодий місяць розпочнеться об 11:17 у суботу, 27 серпня, і триватиме до 06:15 неділі, 28 серпня. Знак Діви, під яким і пройде молодик, — це знак служіння, роботи, копіткої праці, планування, наведення порядку, очищення розуму, тіла та духу. А це означає, що цього нового місячного місяця потрібно віддавати перевагу конкретним і прагматичним підходам до роботи.
Також, як зазначає астропсихолог, Місяць 27 серпня стоятиме у поєднанні з Сонцем, що, загалом, непогано, проте вони робитимуть опозицію ретро Сатурну та квадрат Марсу. А ця комбінація планет може провокувати дратівливість, емоційність, нервозність та запальність, а також втому. Щобільше, жінки в Молодик перебувають на спаді своєї енергії, а чоловік навпаки — перебувають на піку своєї активності.
Що принесе молодик у Діві?
- нові події та можливості в роботі та діловій сфері,
- можливість навести лад там, де це потрібно,
- активізацію теми здоров’я, направлення на ЗОЖ,
- нові корисні знання, підтримка навчання.
Також це гарний час для укладення "фіктивних" шлюбів або шлюбів з розрахунку, з соціальних чи матеріальних міркувань. Будь-які партнерські зв’язки, що почалися цього місяця, будуть мати дуже високу надійність і стабільність.
Молодий місяць 27 серпня 2022 — що не можна робити в цей день
- Планувати нові справи в Молодий місяць можна, але реалізовувати плани краще пізніше.
- Ходити по магазинах (інтернет-магазинах) до Молодика — не найкраща ідея. Є ризик витратити гроші недоцільно.
- Стрижка в Молодий місяць може позбавити Вас удачі та життєвих сил, тому цю процедуру рекомендується відкласти на більш вдалий час.
- Не беріть у борг, не оформлюйте кредити.
- Не проводьте запланованих хірургічних втручань.
Молодий місяць 27 серпня 2022 — що можна робити в цей день
- Будувати плани на майбутнє, писати цілі та завдання на наступні 30 днів!
- Мріяти і загадувати найзаповітніші бажання!
- Відпочивати — особливо люди з ослабленою енергетикою просто повинні виспатися і набратися сил.
- Влаштовувати день розвантаження.
- Викидати сміття (з власних думок та з особистої шафи) + робити прибирання!
- Відмовлятися від шкідливих звичок.
Кого особливо зачепить молодик 27 серпня
- Найсильніше це Молодий місяць вплине звичайно ж на Дів : проявляйте себе, слухайте свій розум і тіло, стежте за здоров’ям, не приймайте різких рішень
- Також на Риб : необхідність знайти компроміс з іншими людьми, враховувати думку протилежної сторони, бути стриманими
- Близнюки та Стрільці : може бути зміна планів та рішень, стануть актуальними питання здоров’я та коригування в проєктах
- Тельці та Козероги : будьте скромними та стриманими і тоді ваші плани та проєкти будуть легко реалізовуватись
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