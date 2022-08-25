Долар на чорному ринку почав падати: експерт розповів, що зміцнить гривню

Національну валюту можна врятувати від девальвації

У четвер, 25 серпня, готівковий курс долара на чорному ринку нарешті опустився нижче за психологічну позначку в 41 долар. І хоча він, як і раніше, небезпечно близький до цього значення — 40,95 грн, є спосіб, як допомогти гривні більше зміцнитися щодо американської валюти. Наприклад, віцепрезидент ІСС Ukraine (Міжнародної торгової палати) Сергій Сивопап певен, що серйозну підтримку Україні та нашій економіці започаткує експорт руди та металу.

Експерт підкреслив, що таким чином наша країна отримає постійний приплив валюти, який буде стабільним, а отже, тиск на гривню буде набагато меншим навіть в умовах повномасштабної війни. Та й світова економіка нарівні з українською, імовірно, буде вдячна.

"Це засіб, який дозволить Україні дієво та активно протистояти агресії, — вважає Сиволап. — Тому ми повинні у найкоротші терміни розпочати експорт та повернути валюту в Україну".

Після закінчення досить "тривожного" цього року Дня Незалежності долар уже поповз потроху вниз. На це вказують дані ресурсу Мінфін, який інформує про стан вартості валют на чорному ринку. Так, при купівлі за долар 25 серпня в середньому просять 40,80 грн. У купівлі американська валюта трохи дорожча – 40,95 грн. Втім, обидва показники нижчі, ніж були на день раніше — на 5 копійок кожен.

Курс валют на чорному ринку в Україні 25 серпня

Змінився і середній курс євро. Так, при купівлі за цей вид валюти доведеться віддати 40,60 грн, а при продажу — 40,90 грн. Євро просів в обох позиціях одразу на 10 копійок.

Як ситуація на міжбанку, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 25 серпня

Курс євро в Україні 25 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин долар може серйозно подорожчати в Україні вже на початку вересня. Ситуацію прокоментував експерт Олександр Гончаров.