Доллар на черном рынке начал падать: эксперт рассказал, что укрепит гривну

Национальную валюту можно спасти от девальвации

В четверг, 25 августа, наличный курс доллара на черном рынке наконец-то опустился ниже психологической отметки в 41 доллар. И хотя он по-прежнему опасно близко к этому значению — 40,95 грн, есть способ, как помочь гривне еще больше укрепиться относительно американской валюты. К примеру, вице-президент ІСС Ukraine (Международной торговой палаты) Сергей Сивопап уверен, что серьезную поддержку Украине и нашей экономике окажет начало экспорта руды и металла.

Эксперт подчеркнул, что таким образом наша страна получит постоянный приток валюты, который будет стабильным, а, значит, давление на гривну будет куда меньшим даже в условиях полномасштабной войны. Да и мировая экономика наравне с украинской, наверняка, будет благодарна.

"Это средство, которое позволит Украине действенно и активно противостоять агрессии, — считает Сиволап. — Поэтому мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину".

После окончания весьма "тревожного" в этому году Дня Независимости доллар уже пополз понемногу вниз. На это указывают данные ресурса "Минфин", который информирует о состоянии стоимости валют на черном рынке. Так, при покупке за доллар 25 августа в среднем просят 40,80 грн. В покупке американская валюта чуть дороже — 40,95 грн. Впрочем, оба показателя ниже, чем были днем ранее — на 5 копеек каждый.

Курс валют на черном рынке в Украине 25 августа

Изменился и средний курс евро. Так, при покупке за этот вид валюты придется отдать 40,60 грн, а при продаже — 40,90 грн. Евро просел в обеих позициях сразу на 10 копеек.

Как обстоит ситуация на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 25 августа

Курс евро в Украине 25 августа

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам доллар может серьезно подорожать в Украине уже в начале сентября. Ситуацию прокомментировал эксперт Александр Гончаров.