Ни в коем случае не сажайте это растение в своем саду
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Опасный и очень агрессивный, хоть и выглядит красиво
Так же, как фиалки не советуют выращивать у себя дома, так и очиток едкий (седум) не рекомендуют садить в своем саду.
Этот почвопокровник хоть и славится удивительной способностью выживать практически в любых условиях, однако размножается он очень быстро. Об этом пишет Ukr.Media.
Почему не стоит сажать седум в своем саду
Из-за своего сверхбыстрого размножения очиток едкий буквально подавляет рост других цветов и огородных культур. Им становится очень тяжело пробиться через копну мелких, плотных корней седума.
Так как семена этого растения меньше, чем маковые, то после избавления на участке всех цветов, пара семян седума, попавшие в почву, принесут больше и больше новых агрессивных растений.
Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.