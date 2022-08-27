У жодному разі не садіть цю рослину у своєму саду

Небезпечна та дуже агресивна, хоч і виглядає красиво

Так само, як фіалки не радять вирощувати у себе вдома, так і очиток їдкий (седум) не рекомендують садити у своєму саду.

Цей ґрунтопокровник хоч і славиться дивовижною здатністю виживати практично в будь-яких умовах, проте розмножується він дуже швидко. Про це пише Ukr.Media.

Чому не варто садити седум у своєму саду

Через своє надшвидке розмноження очиток їдкий буквально пригнічує ріст інших квітів та городніх культур. Їм стає дуже важко пробитися через копицю дрібних, щільних коренів седуму.

Оскільки насіння цієї рослини менше, ніж макове, то після позбавлення на ділянці всіх квітів, пара насіння седуму, що потрапили в ґрунт, принесуть більше і більше нових агресивних рослин.

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