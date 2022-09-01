Что можно посадить в сентябре, чтобы успеть собрать урожай до холодов: три скороспелые культуры
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Для посадок осенью нужно выбирать холодостойкие культуры.
С наступлением осени у многих дачников работа не заканчивается, и пока не наступили холода они продолжают засаживать освободившееся грядки на своем огороде скороспелыми культурами. К примеру, в сентябре можно посеять некоторые салатные культуры и овощи, которые успеют дать урожай еще до начала холодов.
Как отмечает belnovosti, среди самых популярных культур всего три растения: горох, редис и листовая горчица. Как и когда их высаживать — читайте далее.
Что посадить осенью на огороде
- Горох — это станет прекрасной альтернативой листовому салату. Его высаживают, заглубляя семена на 2 см.
- Редис — главное выбирать скороспелые морозостойкие сорта, которые созревают за 20 дней. При посеве семена заглубляйте на 2-3 см.
- Листовая горчица — эту культуру можно посадить до 20 сентября, если нет сильных заморозков. Отметим, что урожай можно собирать уже через две недели после появления ростков.
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