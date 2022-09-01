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Що можна посадити у вересні, щоб встигнути зібрати врожай до холодів: три скоростиглі культури

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що посадити восени на городі
Що посадити восени на городі

Для посадок восени потрібно вибирати холодостійкі культури.

З настанням осені у багатьох дачників робота не закінчується, і поки не настали холоди вони продовжують засаджувати грядки, що звільнилося, на своєму городі скоростиглими культурами. Наприклад, у вересні можна посіяти деякі салатні культури та овочі, які встигнуть дати врожай ще до початку холодів.

Як відзначає belnovosti, серед найпопулярніших культур всього три рослини: горох, редиска та листова гірчиця. Як і коли їх висаджувати читайте далі.

Що посадити восени на городі

  • Горох – ця рослина — чудова альтернатива листовому салату. Його висаджують, заглиблюючи насіння на 2 см.
  • Редиска – головне вибирати скоростиглі морозостійкі сорти, які дозрівають за 20 днів. При сівбі насіння заглиблюйте на 2-3 см.
  • Листова гірчиця — цю культуру можна посадити до 20 вересня, якщо немає сильних заморозків. Зазначимо, що врожай можна збирати вже за два тижні після появи паростків.

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#Город #Сад і город